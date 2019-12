Trono Over | Maria De Filippi commenta Ida e Riccardo: “E’ imbarazzante”

Trono Over | Maria De Filippi durante l’appuntamento di oggi ha commentato ciò che sta accadendo alla coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Il Trono Over di Uomini e Donne ha fatto ancora una volta da scenario ai continui litigi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Questa volta però è perfino intervenuta la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha definito imbarazzante questo loro continuo tira e molla quando è palese che entrambi siano innamorati l’uno dell’altra.

Il commento della conduttrice li ha spronati in qualche modo, tant’è che la coppia più amata di Uomini e Donne ha deciso di dare una nuova possibilità al loro amore.

Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri fanno pace

Al Trono Over di Uomini e Donne è finalmente arrivata la svolta che il pubblico di canale 5 attendeva da settimane. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme, dopo la chiacchieratissima proposta di matrimonio in puntata, i due si erano allontanati.

La dama del parterre femminile aveva replicato affermando che il matrimonio non sarebbe stata la giusta soluzione al loro rapporto e che avevano bisogno di chiarire prima ciò che non andava.

D’altra parte Riccardo Guarnieri del Trono Over ha replicato affermando che d’ora in poi Ida Platano non avrebbe mai potuto rinfacciargli di non aver provato a salvare il loro rapporto. Maria De Filippi ha commentato la storia di Ida e Riccardo affermando che trova tutta questa situazione ridicola in quanto è palese che entrambi i protagonisti di Uomini e Donne provino qualcosa l’uno per l’altra.

Ida Platano del Trono Over ha deciso così di esporsi e di confidare al suo Riccardo di non avere nessuna intenzione di perderlo. Riccardo, al suono di queste parole, ha prontamente baciato la sua dama.

Lieto fine, purtroppo, non sembra esserci per Gemma Galgani che ha ricevuto una forte segnalazione sul suo corteggiatore Juan Luis, l’uomo sembrerebbe frequentare altre donne al di fuori del programma.