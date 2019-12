Trono Over | Gemma Galgani al magazine ufficiale di Uomini e Donne ha raccontato un doloroso retroscena riguardante la sua mamma

Il Trono Over di Uomini e Donne ha dato modo a Gemma Galgani di farsi conoscere al grande pubblico di canale 5.

La dama del parterre femminile, intervistata dal settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi ha svelato un doloroso retroscena riguardante il suo passato, passato non facile e che spesso le ha causato non poche sofferenze.

Trono Over: Gemma Galgani svela un doloroso episodio

Il Trono Over di Uomini e Donne sta per prendersi la consueta pausa natalizia, ma i suoi protagonisti hanno svelato alcuni retroscena sulle loro vite riguardanti proprio questo magico periodo.

Gemma Galgani, che ha ricevuto una grave segnalazione sul suo corteggiatore Juan Luis, ha raccontato un triste aneddoto sul suo passato.

La dama del parterre femminile, come molti dei suoi fedeli sostenitori sapranno, ha alle spalle un matrimonio naufragato.

Gemma Galgani del Trono Over ha raccontato che insieme al suo ex marito scelse di sposarsi il 23 settembre. Una data un po’ particolare, inconsueta, visto che solitamente i matrimoni sono soliti essere svolti durante il periodo primaverile e quello estivo.

Gemma Galgani di Uomini e Donne ha rivelato che non potrà mai dimenticare quell’anno e, non perché riguarda il suo ex marito, ma perché quello fu l’ultimo anno che riuscì a festeggiare il natale in compagnia di sua madre, prima che morisse.

Un retroscena doloroso per Gemma Galgani, che soltanto oggi ha trovato il coraggio di poter raccontare al grande pubblico del Trono Over di Uomini e Donne.

Ora però Gemma Galgani ha tutte le intenzioni, come sempre, di passare le feste in compagnia della sua famiglia, rispettando in pieno le tradizioni che sua madre le ha insegnato. Il più grande desiderio di Gemma Galgani resta però quello di trovare una persona al suo fianco.

Lei spera con tutto il suo cuore che possa essere Juan Luis Ciano del Trono Over, nonostante Armando Incarnato abbia mosso alcune accuse verso il cavaliere. Accuse che non sono piaciute a un ex protagonista che ha attaccato Armando per ciò che ha detto in puntata.