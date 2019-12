Trono Over | Tina consola Gemma disperata: l’amara verità su Juan Luis

Trono Over | Gemma Galgani piange disperata sulle spalle di Tina Cipollari. Le segnalazioni su Juan Luis Ciano sono tutte vere

Le anticipazioni del Trono Over danno brutte notizie per la dama Gemma Galgani.

Le segnalazioni fatte nelle precedenti puntate da Armando Incarnato di Uomini e Donne su Juan Luis Ciano si sono rivelate essere tutte vere, con tanto di prove alla mano.

La dama del parterre femminile è disperata, tanto da cercare confronto tra le braccia della sua acerrima nemica Tina Cipollari.

Me le anticipazioni della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 16 dicembre non finiscono mica qui. Come rivelato dal portale Il Vicolo delle News, Armando abbandonerà il programma, ma solo per poco.

Trono Over: Tina consola Gemma dopo la verità su Juan Luis

Il Trono Over di Uomini e Donne non ha dato a Gemma Galgani il lieto fine che tanto sperava. Armando Incarnato, dopo essere stato stato attaccato da un ex protagonista del programma, ha portato le prove delle segnalazioni fatte la scorsa settimana su Juan Luis Ciano, corteggiatore di Gemma Galgani.

L’uomo ci ha realmente provato con la sorella di Armando, allungando le mani dove non avrebbe dovuto, lo provano le conversazioni tra loro due, e si è davvero auto invitato a Firenze a casa di una signora.

Juan Luis Ciano sta usando Gemma Galgani per ottenere una maggiore visibilità, questo è quello che trapelato dalle anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne.

Gemma, che di recente ha svelato un triste retroscena, non sa cosa pensare, è disperata, e nonostante tutti la invitino a lasciar perdere Juan Luis, lei vorrebbe ancora riprovarci. Nonostante lui l’abbia raggiunta a Torino e abbiano trascorso tutta la notte insieme senza nemmeno scambiarsi un bacio.

Gemma Galgani sta male a Uomini e Donne, tanto che cercherà conforto tra le braccia di Tina Cipollari.

Armando Incarnato, invece, sceglierà di uscire dal programma al fianco di Veronica, ma loro storia al di fuori di Uomini e Donne dura poco. Qualche minuto e sono di nuovo negli studi Elios di Roma pentiti della scelta fatta. La loro conoscenza finisce qui.