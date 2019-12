Diy | Orologi segnaposto per Capodanno -VIDEO

Dei graziosissimi orologi segnaposto per la notte di Capodanno che aiutino a segnare il conto dei minuti che mancano all’arrivo del nuovo anno.

Un video tutorial per preparare dei bellissimi ed originali orologi segnaposto perfetti per arricchire la tavola del cenone di Capodanno. Un delizioso simbolo per attendere la mezzanotte in modo creativo che i commensali gradiranno anche tenere con se come ricordo della notte più bella dell’anno.

Dei manufatti davvero semplici da realizzare ma di grande effetto, con materiali low cost e facili da reperire. Molto eleganti, con l’effetto pizzo, saranno perfetti da abbinare anche ad una tavola dallo stile classico.

Come realizzare gli orologi segnaposto per Capodanno | Il video tutorial

Per realizzare gli orologi segnaposto per Capodanno, avrete bisogno di:

cartoncino colorato

centrino di carta pizzo

sagoma di orologio ( scaricabile sotto il link del video)

nastro

coppetta rotonda

colla vinilica

pennello

forbici

matita

Disegnare un cerchio e un gancetto ovale, piegare il cartoncino a metà e ritagliare. Stampare e ritagliare la sagoma dell’orologio. Incollare al centro della sagoma di cartoncino il centrino di carta pizzo e la sagoma dell’orologio.

Disegnare e ritagliare due lancette dal cartoncino colorato e incollarle sull’orologio. Infine scrivere all’interno del segnaposto il nome dell’invitato e infilare un fiocco di raso all’interno del gancetto. Sarà davvero semplice creare questi orologi così originali e dallo stile vintage e potrete personalizzarli con colori diversi, arricchendoli di glitter, strass adesivi o altre decorazioni a tema.

Il colore degli orologi dovrà essere in coordinato con il tovagliato e la mise en place e l’effetto sarà davvero bellissimo. Non vi resta che guardare il video tutorial!

