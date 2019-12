Natale fai da te | Candela di Natale low cost -VIDEO

Una graziosa candela di Natale low cost realizzata riciclando i rotoli di carta da cucina. Un manufatto realizzato con la tecnica del quilling di grande effetto.

Una elegantissima candela di Natale low cost perfetta per arricchire la tavola o decorare l’ambiente in casa, realizzata con del semplice cartoncino ricavato da rotoli di carta da cucina esausti. L’effetto di una lavorazione minuziosa e curata nei minimi dettagli ma davvero alla portata di tutti.

Il riciclo creativo è una risorsa illimitata per la fantasia. Dare una seconda vita o una seconda destinazione d’uso ad un oggetto di uso comune è una pratica che dona grande soddisfazione e creatività. Scopri per esempio come creare un elegante albero di Natale con dei dischetti struccanti.

Come realizzare la candela di Natale low cost | Il video tutorial

Per realizzare la candela low cost in quilling, avrete bisogno di:

7 rotoli di carta da cucina esausti

strass adesivi rossi

colore acrilico verde

colore acrilico rosso

clitter verde

colla vinilica

colla a caldo

forbici

righello

squadra

lumino a led

pennello

Creare circa 40 anelli tagliando le anime in cartone dei rotoli da cucina esausti. Si potranno ricavare schiacciando i rotoli di cartone e prendendo le misure come indicato in modo chiaro nel video tutorial. Una volta ricavati gli anelli, si dovranno colorare con il colore acrilico verde e l’ausilio di un pennello.

Con l’aiuto della colla a caldo, si creeranno delle ‘colature di cera’ sul bordo di uno dei rotoli in cartone e una volta asciutto si potrà dipingere il corpo della candela con il colore acrilico rosso. L’effetto sarà davvero stupendo.

Per creare il porta candela, si dovranno piegare ed incollare come indicato nel video tutti i piccoli cerchietti di carta precedentementi colorati di verde. Una volta create tutte le parti della struttura, si dovranno cospargere di colla vinilica e immergere nel glitter verde. Per finire si dovranno incollare assieme il porta candela con la candela, al centro della quale si potrà adagiare un lumino led che regalerà l’effetto di una fiamma.