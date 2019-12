Natale fai da te | Albero di Natale con dischetti struccanti -VIDEO

Un grazioso ed originale albero di Natale realizzato con dei dischetti struccanti e dei cotton fioc. Una decorazione realizzata con materiali semplici ma di grande effetto.

Un albero di Natale completamente bianco, dall’aspetto elegante e raffinato, realizzato utilizzando materiali semplici come dischetti di cotone e cotton fioc. Un’ idea per decorare la casa o anche per un bellissime regalo fai da te, magari accompagnato da un dolce natalizio.

Scopriamo insieme come realizzare questo albero di Natale così originale perfetto per coinvolgere anche i bambini in un momento creativo tutto vissuto in famiglia.

Come realizzare l’albero di Natale con i dischetti struccanti e cotton fioc, il video tutorial

Per realizzare l’albero di Natale con i dischetti struccanti e i cotton fioc, avrete bisogno di:

cono di polistirolo

dischetti struccanti

cotton fioc

pon pon bianchi

forbici

colla a caldo

scovolino per pipa

Per prima cosa si dovranno piegare i dischetti struccanti e fermare le pieghe con un punto di colla a caldo, come indicato nel video tutorial. Bisognerà creare tanti dischetti piegati e tenerli da parte. Nel frattempo, sempre attraverso delle piegature, ampiamente mostrate nel video, si potrà creare l’angioletto che sarà il puntale di questo albero.

Una volta preparati tutti i dischetti di cotone piegati, si procederà con l’assemblaggio dell’albero. I dischetti andranno incollati sul cono di polistirolo partendo dalla base e proseguendo verso la punta. Una volta terminato di applicare i dischetti piegati, si potranno incollare i pon pon con l’ausilio della colla a caldo e infine le punte soffici dei cotton fioc sempre con la colla a caldo.

L’effetto finale sarà davvero bellissimo e un’ultimo tocco natalizio potrebbe essere quello di passare l’albero sotto il getto di uno spray glitter trasparente per renderlo davvero perfetto per le feste di Natale. Non vi resta che seguire il video tutorial!