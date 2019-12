Natale 2019 | Il makeup completo per le feste -VIDEO-

Le festività natalizie sono alle porte e il makeup come ogni anno sarà protagonista. Un trucco completo dalle sopracciglia alle labbra che vi regalerà un aspetto da diva.

Il trucco è l’alleato numero uno del fascino femminile, lo strumento con cui mimetizzare i difetti e mettere in risalto i pregi che ogni donna possiede. Il makeup delle feste dovrà essere luminoso, magnetico, vezzoso e con un sorriso rigorosamente incorniciato da un rossetto rosso.

Abbiamo selezionato per voi dei tutorial di makeup specifici per ogni step del makeup delle feste. Passo dopo passo riuscirete a creare una base viso luminosa, sistemare le sopracciglia in modo perfetto, realizzare un makeup occhi strepitoso e regalarvi delle meravigliose labbra rosse senza difetti.

Trucco completo per le feste di Natale 2019 | La base viso luminosa

La base viso perfetta per le feste di Natale dovrà regalare un incarnato perfetto e luminoso. Lo ‘strobing makeup’ sarà la tecnica giusta per avere una base naturale, trasparente e che regali i punti luce agli zigomi, allo sguardo e al resto dell’ovale del viso che apparirà in tutto il suo splendore.

La pelle dovrà essere preparata da un primer viso, e da una base iridescente. Il fondo liquido sarà applicato con una spugnetta morbida e dovrà essere sfumato davvero alla perfezione. Un fondo liquido più chiaro dovrà essere sfumato nelle parti che andranno illuminate. Il correttore eliminerà ogni segno di stanchezza dagli occhi. Con una cipria illuminante si fisserà il tutto. A questo punto si potrà applicare l’illuminante dorato sugli zigomi, sulle tempie e sull’arco di cupido sfumando perfettamente. Il blush regalerà all’incarnato un aspetto sano. Con un obretto perlato si andranno ad enfatizzare tutti i punti luce.

