Una graziosissima ghirlanda natalizia realizzata con l’arte del riciclo creativo e con la tecnica del quilling. Una decorazione originale e low cost da appendere fuori porta o regalare.

Se volete realizzare delle decorazioni natalizie fai da te e di grande effetto, la tecnica del quilling è davvero perfetta anche perché il materiale può essere reperito facilmente con il riciclo creativo, in questo caso con dei rotoli di carta da cucina esausti.

La tecnica del quilling è una forma d’arte molto amata, semplice da realizzare ma che da vita a vere e proprie opere d’arte. La tecnica base consiste nel piegare e arrotolare su se stesse delle striscioline di carta colorate con appositi utensili o semplicementre con l’aiuto di uno stecco da spiedo in legno.

Per realizzare questa ghirlanda natalizia si useranno delle piegature base della carta ma che daranno vita ad una decorazione molto graziosa. Se siete curiosi di sperimentare questa tecnica provate a realizzare la candela di Natale.

Come realizzare la ghirlanda natalizia con il riciclo creativo | il video tutorial

Per realizzare la ghirlanda di Natale, avrete bisogno di:

6 rotoli di carta da cucina esausti

glitter rosso

glitter verde

glitter bianco

strass rossi adesivi

strass adesivi neri

colla a caldo

forbici

righello

colore acrilico verde

colore acrilico rosso

colla vinilica

pennelli

Dopo aver piegato i rotoli, si dovranno tagliare degli anelli da 1 centimetro. Dai 6 rotoli dovranno venirne fuori 106 anelli. Di questi anelli 30 andranno dipinti di rosso, gli altri di verde. Dopo aver fatto asciugare la pittura si procederà attaccando gli anelli come indicato nel video, per creare la bellissima ghirlanda. Le foglie create, andranno decorate con i vari glitter e con gli strass adesivi. L’effetto finale sarà davvero bellissimo e la realizzazione della ghirlanda potrà essere un momento creativo da vivere in famiglia. Non vi resta che guardare il video tutorial!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Natale Fai da te | Albero di Natale con dischetti struccanti -VIDEO-

CLICCA SULL’IMMGINE PER SCOPRIRE IL NOSTRO SPECIALE SUL NATALE!