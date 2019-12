Tina Cipollari, quanto guadagna la bionda opinionista di Uomini e Donne? Svelata la cifra record che porta a casa con il trono over e il trono classico.

Quanto guadagna Tina Cipollari come opinionista di Uomini e Donne? Schietta, diretta, sincera e senza peli sulla lingua, la bionda opinionista è una grande protagonista del trono classico e del trono over commentando tutte le vicende sentimentali dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Per essere presente in tutte le puntate, Tina Cipollari percepische un cachet, ma quanto guadagna esattamente? Andiamo a scoprire la cifra che guadagna.

La cifra da capogiro che Tina Cipollari guadagna come opinionista di Uomini e Donne

Secondo alcune indiscrezioni, Tina Cipollari porta a casa una cifra importante facendo l’opinionista di Uomini e Donne. Se i tronisti e i corteggiatori non sarebbero pagati, diversamente, Tina, insieme a Gianni Sperti e agli altri opinionisti, riceve un compenso.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

A quanto pare, la Cipollari porterebbe a casa una cifra tra i mille e i 2mila euro a puntata. Una cifra decisamente importante se si considera che, ogni settimana, vengono registrate due puntate, una per il trono classico e una per il trono over.

La storia d’amore di Tina Cipollari con Vincenzo Ferrara

La bionda opinionista di Uomini e Donne, nemica di Gemma Galgani, nell’ultimo periodo ha fatto parlare di sè anche per la sua vita privata. Dopo aver chiuso il matrimonio con Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli, Tina ha ritrovato l’amore accanto al ristoratore Vincenzo Ferrara con cui, però, secondo alcuni rumors riportati dal settimanale Vero, starebbe attraversando un periodo di crisi.

Leggi anche—>Trono Over | Ida e Riccardo matrimonio. Lei svela : “Sono già sposata”

“Sembra che la relazione tra Tina e Vincenzo sia in una fase di riflessione. Gli amici della coppia negli ultimi tempi avrebbero notato che le trasferte a Firenze siano diventate sempre più sporadiche. A conti fatti la coppia si vedrebbe meno, tanto da spingere sempre più persone a pensare che possano addirittura aver concluso quella che sembrava una storia d’amore destinata all’altare”, si legge sulla rivista. Sarà vero?