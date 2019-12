Dieta lampo | Il menu per perdere peso velocemente: in sole 72...

Dieta lampo: ecco come perdere facilmente peso, il menù giorno per giorno per dimagrire in soli 3 giorni!

Ammettiamolo tutte noi donne vorremmo perdere quegli odiosi chili in ecco ed avere un corpo perfetto, sopratutto in vista delle feste. Quindi oggi abbiamo decido di condividere con voi una dieta lampo ottima per eliminare di grasso in eccesso. La dieta consigliata sopratutto se si vuole perdere peso velocemente si basa su un menù che prevede l’assunzione di 1200 calorie giornaliere.

Inoltre per favorire la più rapida e ottimale perdita di peso si consiglia di praticare un podi attività fisica, almeno un mezz’oretta al giorno. Ricordiamo inoltre quanto sia importantissimo bere molta acqua al giorno e di consultare il proprio medico curante prima di iniziare a seguire il regime alimentate suggerito o fare qualsiasi cosa che possa mettere a rischio la vostra salute.

Leggi anche >>> Dieta non è non mangiare | Scopriamo perché

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Dieta veloce: il menu per dimagrire in 72 ore

La dieta veloce delle 72 ore è stata preso dal sito quotidianodiragusa.com e permette di perdere peso, depurare l’organismo, sgonfiare la pancia e combatte la ritenzione idrica. Ma vediamo cosa prevede il menu.

Primo giorno: colazione con un caffè e una tazza di latte parzialmente scremato con massimo un cucchiaio di zucchero. Spuntino: una tisana. Pranzo: tonno sott’olio con pomodori, oppure con fagiolini o insalata. Merenda: 10 grammi di cioccolato fondente. Cena: petto di pollo con insalata oppure carpaccio di salmone affumicato con insalata.

Secondo giorno: colazione con uno yogurt magro o greco con una tazza di caffè. Spuntino: frutta fresca. Pranzo: pomodori e mozzarella, con anche un’insalata. Cena: 100 grammi di fesa di tacchino oppure 140 grammi di pesce e spinaci al vapore.

Terzo giorno: colazione con un caffè e una tazza di latte parzialmente scremato con massimo un cucchiaio di zucchero. Spuntino: una tisana. Pranzo: pesce con insalata. Merenda: uno yogurt magro. Cena: un uovo sodo con una mozzarella da 100/125 grammi.