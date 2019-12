Gossip | Caniggia, le rivelazioni choc della compagna Sofia Bonelli

Situazione complicata in casa Caniggia, la compagna del campione argentino prova a fare chiarezza. Maggiori dettagli sulla gravidanza non andata a buon fine.

Claudio Paul Caniggia, l’ex calciatore argentino sta vivendo un periodo complicato. Problemi per la compagna: Sofia Bonelli ha rivelato di aver perso il bambino che aspettava, per la modella è stato un duro colpo. Inoltre la giovane ha rivelato dettagli in merito ad alcune minacce in ambito familiare che ha subìto recentemente: il calvario vissuto a causa di Macarena (Ailen Herrera), compagna di Alex, uno dei figli. “Per tutto il tempo minacce, una volta mentre attraversavo la strada. Lo stesso sui social network. Non so perché lo faccia, i figli di Claudio non mi hanno mai detto niente, non mi hanno fatto niente e non so perché lei lo faccia. Appare dal nulla. Ecco perché ho presentato la denuncia … una volta si è avvicinata con la macchina, filmandomi e mandandomi a quel paese”, ha raccontato la Bonelli.

Leggi anche –> Gossip| Christian Vieri al compleanno della figlia: gli scatti più virali

La vicenda ha lasciato interdetti appassionati di calcio e non solo, non è il primo campione nel mondo del pallone ad avere vicende controverse dal punto di vista sentimentale. Nella nostra Serie A, Christian Vieri ha vissuto momenti non facili con la compagna Costanza Caracciolo. Anche lei ha perso un bambino prima di dare alla luce la piccola Stella, destino che è stato recentemente più benevolo con bomber e signora: la Caracciolo, infatti, ha annunciato da poco di aspettare la seconda figlia.

Sofia Bonelli, la compagna di Caniggia: “Gravidanza non andata a buon fine per un mio problema”

Tornando a Caniggia, invece, Sofia Bonelli rimarca senza indugio alcuno come sono andate le cose in merito alla sua gravidanza per evitare ripercussioni mediatiche: “Era per qualcosa (un problema) mio”. Infine, un appunto della Bonelli sulle voci di un rapporto contorto di Caniggia con i figli: “Claudio è molto arrabbiato, è deluso. Mi sento impotente perché sto con lui ogni giorno. C’è un doppio gioco privato dei figli contro di lui”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI