7 tipi di seno che esistono al mondo e il tipo di reggiseno che lo valorizza

Ci sono seni di tutte le taglie. Tuttavia, non è solo una questione di seno piccolo o grande, ma anche di forma. Secondo un famoso marchio di lingerie, esistono 7 sette forme di seno al mondo e per ognuna esiste il giusto reggiseno



Se hai sempre creduto che esistessero solo due tipi di seno, grande o piccolo, rimarrai sicuramente sorpreso. In effetti, la società di lingerie ThirdLove afferma che ci sono 7 diversi tipi di seno al mondo. Per scegliere meglio il proprio reggiseno, le donne devono essere in grado di identificare quello di cui le ha dotate madre natura. Per aiutarti a conoscere il tuo, leggi il resto di questo articolo.

Recenti studi sostengono che indossare il reggiseno possa nuocere alla salute del seno. Per molte donne, non indossare un reggiseno è una decisione molto difficile, soprattutto se hanno un seno generoso. Per limitare gli effetti negativi dell’ indossarlo tutto il giorno, è importante sceglierne uno che si adatti perfettamente alla propria morfologia.

I 7 tipi di seno femminile ed il reggiseno più adatto

Le aziende di lingerie, con l’obiettivo di soddisfare tutte le donne, non smettono di innovarsi in termini di design di reggiseni e presentano stili e modelli sempre diversi. Per scegliere il reggiseno giusto per te, identifica il tipo di seno che hai tra i 7 tipi di seno di seguito. Ti potrebbe interessare anche scoprire con questo test personalità, cosa rivela di te la forma del tuo seno.

1/Seno asimmetrico:

Le donne con questo tipo di seno hanno un seno più grande rispetto all’altro, la differenza di dimensioni può essere piccola (quasi impercettibile) o più pronunciata (come in figura).

Scelta del reggiseno: La cosa migliore per valorizzare questo seno è la scelta di un reggiseno con cuscinetti rimovibili, che ti consentono di mettere un cuscinetto (o due) sul seno più piccolo per bilanciare l’aspetto del seno.

2/Seno a campana:

I seni in questo caso sono generalmente più pesanti con una forma stretta nella parte superiore e molto più ampia nella parte inferiore.

Scelta del reggiseno: reggiseni coprenti. Poiché i seni sono più pesanti e più grandi, è necessario un reggiseno che consenta una copertura completa per sostenere adeguatamente il loro peso.

3/Seni opposti:

Sono caratterizzati dalla presenza di una leggera pendenza dall’alto verso il basso, ai lati i capezzoli puntano in direzioni opposte.

Scelta del reggiseno: modelli push-up o t-shirt che esaltano la tua forma naturale e avvicinano comodamente il seno.

4/I seni a parte:

Questo tipo di seno, è caratterizzato da un ampio spazio tra i due seni e i capezzoli puntano un pò più in avanti, rispetto a quelli del seno opposto.

Scelta del reggiseno: il reggiseno più adatto per questo tipo di seno è quello a balconcino. Con più tessuto sopra le coppe, aiuta a coprire meglio lo spazio vuoto tra i seni. Anche un reggiseno con scollo profondo può essere una buona scelta per questo tipo di seno.

5/Il seno snello:

Questa forma del seno è un pò più ampia nella parte superiore rispetto a quella inferiore ed è generalmente magra, con meno tessuto mammario.

Scelta del reggiseno: push-up. Questo modello di reggiseno aiuta a tirare il seno verso il centro per creare una piccola scollatura.

6/Il seno a goccia d’acqua:

Questo tipo di seno ricorda il seno a forma di campana ma con una pendenza molto più delicata, facilmente identificabile nel profilo.

Scelta del reggiseno: un reggiseno che sostiene. Lo scollo e le coppe aiutano a sollevare un pò il seno, il che aiuta a riempire la piccola cavità nella parte superiore. Questo tipo di seno è anche molto facile da vestire.

7/Un seno rotondo:

I seni sono pieni in alto come in basso. A volte si tratta di seni ritoccati chirurgicamente, ma non sempre.

Scelta del reggiseno: reggiseni a balconcino, che esaltano le loro curve. Inoltre, questo tipo di seno non richiede molto supporto, il che gli consente di adattarsi a tutti i tipi di reggiseno.

