L’incontro con una persona del sesso opposto e il desiderio sessuale invitano a porre domande sulle aspettative del nostro partner.

Scoprite cosa vogliono davvero gli uomini a letto e che non sempre osano chiedere! Catturati dall’euforia dell’eccitazione sessuale, gli uomini amano scoprire il corpo dell’altra persona ma oltre a questo hanno generalmente anche lestesse fantasie sessuali. Scopri quali sono.



Le 6 cose che tutti gli uomini vogliono sotto le lenzuola

Ascoltare parole spinte

Gli uomini vogliono che una donna si esprima in modo sensuale e birichino durante l’atto sessuale. Sussurrate parole birichine all’orecchio del vostro partner e potenziate il suo ego con espressioni lusinghiere. Ad esempio, puoi sussurrargli una frase tipo: “continua così, più forte, è così bello”. Il tuo partner sarà più propenso a darti piacere!

Essere sottomessi

Sebbene la maggior parte degli uomini mostri la propria virilità nelle posizioni in cui assumono un ruolo dominante, sappi che desiderano anche sottomettersi ai desideri della loro partner. In effetti, una donna che sa cosa vuole rivela tutto il suo potere sessuale. Prendi il controllo durante il rapporto decidendo velocità, spinta preliminari e posizioni. Ad esempio, puoi buttarlo sul letto e cavalcarlo, non mancherai di risvegliare il suo appetito sessuale.

Provare nuove posizioni

La maggior parte delle coppie affronta una routine sessuale alla luce delle posizioni classiche che usano. Quindi ravviva il tuo amore provando nuove posizioni. La novità funge da potente afrodisiaco e il tuo uomo sarà eccitato dall’originalità che mostri. Fate riferimento al famoso libro di Kamasutra per trarre ispirazione.

Essere sorpresi

Così come avviene per le nuove posizioni sessuali, gli uomini sono entusiasti di essere sorpresi dalla creatività della loro partner. Diversifica la tua lingerie, acquista qualcosa di più audace, pizzo, spacchi, scommetti su giocattoli sessuali appositamente progettati per le coppie, realizza le tue fantasie e opta per luoghi insoliti per attirare il tuo uomo in avventure sessuali appaganti. Il divertimento è garantito!

Guardare il partner

Signore, sappiate che gli uomini sono sensibili agli stimoli visivi. Quindi, metti da parte i tuoi complessi e mostra le tue forme al tuo partner facendo movimenti sexy e aggraziati. Inoltre, lascia che il tuo uomo ti guardi intensamente durante il rapporto ed esprimi il tuo piacere attraverso espressioni facciali sensuali, sarà ancora più eccitato di vederti piegare sotto i suoi movimenti.

Mangiare

Ti sorprenderà, ma gli uomini, dopo una buona performance, potrebbero sentire il bisogno di mangiare. Sì, anche gli uomini hanno i loro piccoli bisogni di intimità. In effetti, dopo tanti sforzi, non esitare a soddisfare il tuo uomo offrendogli il suo snack preferito. Soddisferà il suo appetito e gli darà l’opportunità di rendersi conto di quanto sei fantastica a pensare proprio a tutto!

