Riccardo Guarnieri e Ida Platano | In esclusiva le parole dopo la puntata

Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno regalato fortissime emozioni al pubblico di Uomini e donne. Dopo la proposta di matrimonio in studio e i gesti di conferma di Ida, ecco in esclusiva le parole della coppia dopo la puntata.

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano ha tenuto gli spettatori di Uomini e donne con il fiato sospeso per molto tempo. Tra i due sembra ardere un amore folle, reso quasi impossibile da alcuni tratti del cartattere ora dell’uno e ora dell’altra. Sembrava tutto finito, quando inaspettata arriva la proposta di matrimonio di lui, che in ginocchio con tanto di scatolina e anello, chiede a Ida di diventare sua moglie.

Ida resta senza parole e di primo acchito le cose sembrano davvero andare di male in peggio, fino a quando la dama, decide di confermare il suo amore per Riccardo, pubblicamente e in modo davvero dolce, regalando una bellissima scena d’amore al pubblico in studio e a casa. In esclusiva per Witty Tv arrivano le parole di Ida e Riccardo nel dopo puntata, quando tutto ha un nuovo inizio, in attesa della sospirata data delle nozze.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri | Le parole della coppia dopo la puntata

Sembrano davvero una coppia d’altri tempi Riccardo e Ida dopo la puntata in cui hanno emozionato tutti, confermando il loro amore nonostante tutto, a dispetto di chi li faceva ormai separati per sempre. Lei avvolta in un romantico abito con gli occhi pieni di luce, racconta di ciò che ha provato, di quel sentimento che ardeva nel suo cuore e che l’ha convinta di non voler perdere l’amore di Riccardo.

La proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri ha fatto breccia nel cuore di Ida, creando le condizioni favorevoli nel cuore di lei per farla finalmente capitolare. La data delle nozze? Per ora non ci sono ancora notizie ufficiali ma potrebbe essere nel nuovo anno, magari in estate.

La coppia, visibilmente emozionata, confida alle telecamere di Witty Tv le emozioni del dopo proposta e i pensieri che li hanno portati a voler restare insieme per sempre. A svincolare del tutto i loro veri sentimenti, una frase di Ida che segnerà per sempre la storia del loro amore:

“Io non ci voglio rinunciare a te”

Nel dopo puntata Ida racconta la sua reazione dopo la proposta di matrimonio di Riccardo:

” …ho bevuto delle camomille perché ero molta agitata, incredula, mi sembrava una follia questa richiesta”

E Riccardo le risponde:

“…Se sono arrivato a tanto è perché ci credevo, so quello che siamo, so quello che sei, so che sono innamorato di te, la parola sentimento non la devo più usare. So di essere innamorato di te. Mi sembrava più che altro di fare un passo indietro piuttosto che fandare avanti dopo la proposta, quindi non l’ho vissuta tanto bene, perché una vera risposta non c’era stata!”

Ida immediatamente controbatte:

“Invece di dire mi hai dato una bellissima risposta, in una settimana stavo male, aspettavo! Però ho voglia di prenderti in braccio e portarti via…”

e continua:

“Io so che a lui non ci voglio rinunciare, io so che questa è… è tutto un casino la nostra storia, difficile, perché siamo completamente diverse, ammetto che siamo due persone completamente diverse”

E Riccardo conclude:

“Io invece penso l’esatto contrario, che siamo troppo simili, forse è per questo che ci scontriamo”

Poi si uniscono in un dolcissimo bacio che fa capire che il tempo dell’amore per loro è appena iniziato.