Mani | Perché dovresti trattarle ogni giorno come il viso

Le mani, così come il viso, parlano di noi, ma, mentre la pelle del viso viene trattata ogni giorno con i prodotti giusti, non succede altrettanto con quella delle mani. Ecco perchè dovresti curare le mani ogni giorno.

Le mani sono una parte del nostro corpo, costantemente in vista e necessiterebbero di cure speciali, le stesse che ogni giorno utilizziamo per la pelle del viso, con un occhio in più alla protezione nei confronti di agenti atmosferici e chimici, come per esempio i detersivi che si utilizzano in casa.

I guanti, sono uno strumento che andrebbe sempre indossato durante le varie operazioni in casa, o anche per compiere lavori artistici che contemplino l’utilizzo di sostanze potenzialmente irritanti per la pelle. La pelle delle mani inoltre mostra immediatamente i segni della disidratazione e del tempo, soprattutto se non viene protetta e curata nel giusto modo. Scopriamo insieme tutti i trattamenti con cui dovremmo coccolare le nostre mani ogni giorno.

Mani | I trattamenti da fare ogni giorno

Le mani sono uno dei nostri bigliettini da visita che molto spesso rivelano anche l’età di una donna, soprattutto quando non sono protette e curate in modo specifico. L’esposizione ad agenti atmosferici, soprattutto i raggi del sole, agevolano molto spesso, la comparsa di macchie cutanee e la disidratazione fa apparire immediatamente la pelle invecchiata.

Per evitare che il tempo lasci segni troppo evidenti sulla pelle delle nostre mani, si dovrebbero dedicare loro delle cure specifiche giornaliere e settimanali, scopriamo quali.

L’esfoliazione

Eliminare le cellule morte una volta a settimana dalla pelle delle mani è un gesto che non dvrebbe mai mancare. Per eseguire un’esfoliazione delicata esistono in commercio degli scrub specifici per le mani che però possono essere sostituiti con un qualsiasi scrub per il viso.

L’idratazione

La crema idratante per le mani, dovrebbe essere sempre a portata di mano in casa e anche in borsetta. Applicare più volte al giorno la crema idratante, aiuterà la pelle a restare elastica e vellutata .

La protezione solare

Le macchie solari o anche quelle legate all’età, vengono sulle mani come anche sul viso. Per questo bisognerebbe sempre applicare sul dorso delle mani una crema con fattore di protezione molto alto, per prevenire la comparsa dei segni del tempo.

Il trattamento serale

La sera, prima del riposo notturno, le mani andrebbero massaggiate con un burro vegetale o una crema dalla texture molto corposa che potranno agire durante la notte, regalando una pelle di velluto.

La maschera

Come per il viso, anche per le mani esistono maschere specifiche. La maschera andrà applicata una volta a settimana, seguendo tutte le indicazioni riportate sulla confezione.