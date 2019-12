Dramma per Gemma Galgani | Chat di Juan Luis con altre donne

Dramma per Gemma Galgani: la dama del trono over di Uomini e Donne si ritrova dal paradiso all’inferno per le chat di Juan Luis con altre donne.

Dal paradiso all’interno è un attimo per Gemma Galgani che, dopo aver toccato il cielo con un dito grazie all’arrivo del cavaliere Juan Luis Ciano, si è ritrovata a vivere un incubo per le clamorose rivelazioni di Armando Incarnato il quale ha accusato Juan Luis di chattare con altre donne fuori dal programma continuando a corteggiare Gemma e mostrando la parte signorile ed elegante di se stesso.

Gemma Galgani piange per Juan Luis Ciano a Uomini e Donne: “il fatto che non vada oltre con me mi fa pensare”

Juan Luis Ciano sta prendendo in giro Gemma Galgani? Armando Incarnato ha lanciato una pesante insinuazione sul pretendente della dama di Torino accusandolo di chattare con altre donne e di aver anche scritto alla sorella.

“Le ha detto che vorrebbe tanto vederla e che l’avrebbe raggiunta a casa sua. Non l’ha mai vista questa donna, non è una sua amica. Poi lei mi ha mandato gli screen delle loro conversazioni. Girerò le chat alla redazione. Questo signore è furbo. Ha contattato perfino mia sorella su Facebook”: sono le parole della segnalazione di Armando su Juan Luis.

Gemma è rimasta spiazzata dalla rivelazione di Armando: “Potrei anche non credere alla segnalazione ma il fatto che lui con me non sia mai andato oltre mi fa pensare. Se c’è un blocco c’è anche un motivo e sarebbe meglio saperlo adesso invece che scoprirlo dopo. Magari non gli piaccio abbastanza”, ha detto Gemma che precedentemente aveva ammesso di essere molto attratta da Juan Luis.

Juan ha cercato di rassicurare la Galgani così: “Sono qui solo per conoscerti altrimenti vado via. Puoi anche non crederci ma questa settimana avevo già chiesto di farti una sorpresa e raggiungerti a Torino”.

Ad essere d’accordo con Armando ammettendo di non fidarsi di Juan è stata Ida Platano mentre Barbara De Santi ha esortato la dama di Torino ad aprire gli occhi e a riflettere sul fatto che Juan non le abbia ancora dato un bacio.