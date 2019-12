Ida Platano e Riccardo Guarnieri si scambiano dolci dediche d’amore sui social dopo la promessa di matrimonio a Uomini e Donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposeranno. La data, naturalmente, non c’è, ma la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e donne hanno tutte le intenzioni di creare le basi per un rapporto stabile e per poter poi convolare a nozze. Dopo discussioni e litigi vari, Ida e Riccardo hanno deciso di riprovarci ancora e per dimostrare alla Platano le sue intenzioni serie, Riccardo si è lasciato andare ad un gesto importante.

Riccardo Guarnieri stupisce Ida Platano: l’importante gesto sui social dopo la proposta di matrimonio a Uomini e donne

Riccardo Guarnieri stavolta ha deciso di stupire la sua Ida Platano con un gesto pubblico. Dopo essere tornati insieme, la scorsa volta, Ida aveva pubblicato una foto con Riccardo senza ricevere nè un like nè un commento dal cavaliere. Ida, in puntata, non aveva nascosto la delusione per la scarsa attenzione di Riccardo nei suoi confronti e, stavolta, per evitare di commettere lo stesso errore, Riccardo ha deciso di stupirla pubblicando una bellissima foto di coppia accompagnata da delle dolci parole d’amore.

“Io ti ho scelto. E ti sceglierò ancora, ancora e ancora. Senza pause e senza dubbi… continuerò a scegliere te!“, ha scritto Riccardo ricevendo tra i tanti commenti anche quello di Gianni Sperti che, nelle ultime settimane, si è ricreduto dandogli totale fiducia.

Anche Ida, a sua volta, ha pubblicato una foto di coppia scattata durante la puntata in cui Riccardo l’ha baciata in modo passionale. “Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare a provarci”, ha scritto Ida che non ha mai nascosto di amare ancora Riccardo e di non volerlo perdere nonostante la paura di soffrire ancora.