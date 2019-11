Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposano | Proposta a Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposano: clamoroso colpo di scena nella nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne con la proposta di nozze.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il colpo di scena è avvenuto nella nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Dopo l’ultima discussione che aveva causato l’ennesima frattura, Riccardo ha stupito tutti con una proposta di matrimonio nello studio del trono over, davanti a dame, cavalieri, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

E’ stato un colpo di scena che nessuno si aspettava quanto avvenuto nello studio di Uomini e Donne durante la registrazione della nuova puntata del trono over. Come fa sapere il Vicolo delle News nelle anticipazioni esclusive della registrazione del trono over, Ida e Riccardo sono tornati in studio per parlare nuovamente del loro rapporto dopo l’ultima discussione durante la quale Ida aveva tirato fuori il propro risentimento per un fatto accaduto nel passato.

A sorpresa, stavolta, Riccardo Guarnieri che nel tentativo di riconquistare il cuore di Ida, nelle scorse settimane, le aveva scritto una lettera d’amore, ha deciso di tirare fuori tutto il suo coraggio. La Platano, nella scorsa puntata, aveva deciso di mettere un punto alla storia con Riccardo non sentendosi amata. Oggi, però, nello studio dove ha inccrociato lo sguardo di Riccardo per la prima volta, è accaduto il colpo di scena.

Come fa sapere il Vicolo delle News, infatti, Riccardo ha chiesto ad Ida di sposarlo. Dopo la scorsa puntata, i due si sono visti per un chiarimento. In studio entra prima Ida la quale confessa di voler chiudere definitivamente la storia con Riccardo non provando più gli stessi sentimenti.

Entra Riccardo emozionato e con le lacrime agli occhi per le parole di Ida. Guarnieri, poi, decide di agire e di fare l’ultimo tentativo per riconquistare il cuore della donna che ama. Riccardo, così, spronato da Maria De Filippi, dice di essere sinceramente innamorato di lei e dopo aver tirato fuori l’anello, chiede ad Ida di sposarlo. Ida resta senza parole. Maria De Filippi li fa ballare sulle note di “E poi ti penti” di Alberto Urso. I due si abbracciavano e si stringevano. Dopo il ballo hanno lasciato lo studio seguiti dalle telecamere. Maria De Filippi ha poi deciso di staccare il collegamento per lasciarli soli.