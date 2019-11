Riccardo Guarnieri | Dedica d’amore ad Ida Platano | La reazione di lei

Riccardo Guarnieri fa una dedica musicale su Instagram, probabilmente per Ida Platano. La dama del trono over di Uomini e donne reagisce così.

Come procede la storia d’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri? La coppia, dopo aver deciso di riprovarci, a distanza di più di un anno dalla rottura, riuscirà a trovare un equilibrio? I fans di Uomini e Donne continuano a seguire le vicende della coppia sperando di vederla nuovamente felice e innamorata. In attesa di nuovi sviluppi, Riccardo ha pubblicato una dedica musicale d’amore.

Riccardo Guarnieri e la dedica ad Ida Platano sulle note di Alberto Urso

Con una storia pubblicata su Instagram, Riccardo Guarnieri si è lasciato andare ai sentimenti dedicando ad Ida Platano la canzone di Alberto Urso “E poi ti penti”. “Noi due anime così diverse, così uguali. Noi capaci di dimenticarsi per un giorno e poi

così romantici da dirsi sempre che se di te non me ne frega niente

comunque tu nel mio destino ci sarai per sempre“, sono le parole che Riccardo ha scelto di condividere.

I fans hanno subito pensato che le parole di Riccardo fossero dedicate proprio ad Ida Platano con cui ha litigato pesantemente nell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne. Di fronte alla dedica musicali del cavaliere, Ida Platano che ha dichiarato di essersi sentita una donna vuota, ha pubblicato un post su Instagram dedicato il suo affetto all’amica Gemma Galgani.

“Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita ,ma so tanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore “.❤️PER SEMPRE AMICA MIA”, scrive Ida a cui Gemma ha risposto così – “Grazie tesoro mio, io ci sono sempre! Ci siamo infilate sotto la copertina per scaldarci ma siamo talmente vicine che ci scalda il nostro affetto, il conforto e l’amorevolezza! Essere presenti nonostante la lontananza in modo essenziale, il piacere delle parole semplici che diventano carezze ed arrivano direttamente al cuore grazie! La nostra amicizia ha il suono di un Concerto chiamato “Umanita ed AMICIZIA vera” Samu sempre con noi”.