Uomini e Donne: colpo di scena tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne: ieri, durante la registrazione della puntata, Riccardo ha sorpreso tutto con un gesto inatteso che ha messo in Crisi Ida.

Chi segue Uomini e Donne conoscerà bene l’ex coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che si sono fatti conoscere anche per aver partecipato a Temptation Island, dove hanno mostrato a tutti le loro debolezze fino ad arrivare alla rottura.

Una storia fatta di alti e bassi, di ritorni di fiamma e di nuovi addii e che a quanto pare non si è ancora conclusa del tutto. Proprio ieri, infatti, durante le registrazioni di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha compiuto un gesto del tutto inatteso che ha lasciato tutti di sasso, mettendo in crisi Ida e facendo infuriare il suo spasimante Armando.

Uomini e Donne: Il gesto di Riccardo che ha spiazzato tutti, Ida compresa

Come riportato da Ilvicolodellenews, ieri, durante la registrazione del trono Over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha sorpreso tutti con un gesto inatteso. L’uomo ha infatti chiesto di poter leggere una lettera a Ida, confessando di amarla ancora. Un gesto del tutto inatteso che ha spiazzato la donna che si è detta confusa.

Dopo la confessione i due sono stati invitati a ballare insieme, parlando tra loro.

In tutto questo, Armando si è visibilmente contrariato, sostenendo di essere rimasto molto male per quanto accaduto.

Non è infatti da escludere che Ida scelga di dare ancora una volta una possibilità a Riccardo che tra tira e molla sembra restare sempre nel suo cuore. Nonostante i litigi e le tante parole che si sono detti, i due sembrano infatti destinati ad un continuo tira e molla che ora sembra essere ad un punto di svolta proprio grazie alla lettera scritta dall’uomo.

Nella stessa, letta con evidente commozione, Riccardo ha infatti ammesso che lui e Ida non si sono mai capiti, che entrambi hanno delle colpe in merito all’evolversi della loro storia ma che lei resta sempre la donna più importante della sua vita.

Parole senza alcun dubbio toccanti e che infatti hanno colpito Ida che ora sembra più confusa che mai, soprattutto per la paura di tornare a soffrire ancora una volta.

Quale sarà la sua decisione?

Per scoprirlo bisognerà, ovviamente, attendere.

