Natale è anche tradizione gastronomica ed il nostro paese è ricco di ricette gustose. Ecco la ricetta originale della torta di nocciole piemontese, tipica del periodo natalizio.

La torta di nocciole piemontese, fa parte della tradizione delle Langhe, in origine infatti, era il dolce tipoco dei contadini, che dopo il raccolto utilizzavano le nocciole i più per prepaorare questo ottimo dolce. Una tradizione molto radicata nel territorio, una ricetta che si tramanda di generazione in generazione.

Durante il periodo natalizio, questo dolce è davvero diffuso e noi abbiamo selezionato una ricetta molto gustosa di questo dolce, che potrete servire durante le feste ad amici e parenti.

->>>LEGGI ANCHE: Natale 2019 | Struffoli napoletani | la ricetta originale -VIDEO-

Come preparare la torta di nocciole piemontese, il video tutorial

Per preparare la torta di nocciole piemontese, avrete bisogno di:

stampo per dolci da 24 cm. di diametro

150 grammi di nocciole intere spellate

150 grammi di burro a temperatura ambiente

8 grammi di lievito per dolci

150 grammi di farina ’00’

150 grammi di zucchero

2 uova a temperatura ambiente

zucchero a velo quanto basta

Per prima cosa si dovranno frullare le nocciole non riducendole in polvere sottile. Dopo aver frullato le nocciale, si dovranno sbattere assieme il burro a temperatura ambiente e lo zucchero, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Dopo si potranno aggiungere le uova. Setacciare la farina ed il lievito e aggiungerlo all’impasto un cucchiaio per volta. Per ultime si dovranno aggiungere le nocciole.

Imburrare ed infarinare la tortiera e versare l’impasto. Cuocere in forno preriscaldato a 210 °C nel ripiano più basso per circa 30 minuti.