Il capo d’abbigliamento che sarà più in voga è sicuramente il bermuda maxi lanciato dalla cantante Emma Marrone. I bermuda extra large a tre quarti che lascia polpaccio e caviglia scoperti. Buona regola sarà abbinarli nel modo giusto. Starà bene davvero a tutte? Di seguito consigli su come abbinarlo, gli outfit migliori per rendere giustizia al nostro corpo

La cantante fortemente amata dai suoi fan torna in auge grintosa come sempre dopo aver affrontato una lotta non proprio facile, un problema di salute di cui purtroppo conosciamo la natura. Superata la difficile e triste esperienza torna non solo a coccolare i suoi fan ma anche ad esprimere la sua forte personalità nell’abbigliamento. Prontissima e in super forma sfoggia un modello davvero cool per questo inverno, il suo must 2019/2020: un pantalone extra large che scopre polpacci e caviglie. La Marrone è da tempo ormai il fiore all’occhiello per molti stilisti da Armani a Bulgari.

Leggi anche: >>>>

Il pantalone più trend di Emma Marrone: bermuda extra large

È risaputo che la cantate, tra le favorite ormai, nel panorama della musica italiana, sia un’icona anche nel mondo della moda. Vanta capi d’abbigliamento molto particolari, le sue apparizioni sono sempre un tripudio di caratteristiche personali e di tendenza. Possiamo notare la prima foto con il pantalone in voga sul suo profilo Instagram, nel post pubblicato non si può non notare il suo look all’avanguardia e senz’altro fuori dagli schemi. L’outfit è firmato N.21, appartiene allo stilista Alessandro Dell’Acqua nonché grande amico di Emma. La foto la ritrae con un’elegante giacca grigia a maniche lunghe ma, originali perché tagliate, il maxi bermuda in coordinato, il tutto in grigio e sandali che si intravedono indossati con calzini.

Indossare il maxi bermuda: come abbinarlo, i migliori outfit

È un pantalone largo e quindi molto comodo capace soprattutto di nascondere anche le curve più pronunciate all’altezza della vita e dei fianchi. Può essere abbinato a scarpe basse come stivali in cuoio o a tacchi vertiginosi per serate galanti e per rendere il tutto più signorile. Per tutte le donne non troppo alte consigliamo dunque il tacco per slanciare la figura e non renderla tozza o quantomeno stivali alti fino al ginocchio. Il pantalone si presta a molteplici abbinamenti: top con particolari scollature preferibilmente tinta unita, tutte le versioni di blazer, camicie velate, ricamate, con paillettes.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI