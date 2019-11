Emma Marrone lancia un importante messaggio ai fan: le sue parole

Emma Marrone ha lanciato un importante messaggio su instagram a tutte le sue fan



Emma Marrone, qualche ora fa sul suo profilo Instagram, ha deciso di condividere con i fan un suo scatto proveniente dall’ultimo servizio fotografico realizzato.

Lo scatto, come prevedibile, ha scaturito numerosi commenti sul web. Tante ragazze, infatti, hanno confidato all’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi che vorrebbero somigliarle, visto che appare sempre bellissima.

Emma ha approfittato del momento per lanciare un forte messaggio a tutti i suoi fan.

Emma Marrone, dopo aver conquistato i fan facendo pace con Elodie, ha postato un suo recente scatto. La cantante è stata letteralmente sommersa dai commenti dei fan, che le hanno prontamente confidato di volerle assomigliare.

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha approfittato del momento per lanciare un importante messaggio ai fan: loro sono tutti belli.

Emma ci ha tenuto a specificare che lei è esattamente come loro, una persona normale che ha scelto di girare un video dopo aver finito tutte le faccende domestiche a casa.

In quella foto pubblicata su Instagram, infatti, lei è stata truccata da esperti del make up, coccolata da parrucchieri e vestita da stylist. “Tutte voi siete belle, se vi preparano dei professionisti” ha affermato la cantante.

“Io sono come voi, una ragazza normale. Siete tutte belle, puntate alla semplicità e a tutte le cose normali!” ha consigliato Emma Marrone. La cantante, fin dai suoi esordi, ci ha sempre tenuto a sottolineare che è una persona comune, come tante altre.

Il successo non ha mai trasformato la sua persona, anzi. Emma Marrone è sempre rimasta con i piedi per terra, senza mai avere atteggiamenti da diva. Per Emma l’unica cosa che conta è la sua musica e sotto questo punto di vista può ritenersi più che soddisfatta.

Il nuovo album, Fortuna, è stato acclamato sia dalla critica sia dal pubblico, che lo ha premiato facendolo arrivare alle vette delle classifiche relative alle vendite degli album.

I fan vorrebbero però che oltre al successo musicale, Emma abbia successo anche nella vita privata con un nuovo amore. Di recente, la cantante ha confidato di essersi innamorata soltanto due volte.