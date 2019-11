Emma Marrone, in un’intervista per F, ha ammesso di sentirsi una persona fortunata.

Dopo aver affrontato ancora una volta la sua malattia, Emma Marrone è tornata a parlare di se e di come ad oggi si senta una persona fortunata. La cantante si ritiene infatti grata alla vita per aver potuto superare questo nuovo ostacolo che l’ha cambiata addirittura in meglio, rendendola più empatica ed in grado di vedere le cose da un nuovo punto di vista.

Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Emma Marrone parla della sua “fortuna”.