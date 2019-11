Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne | Critiche per la dama

Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne: lui in silenzio, lei sempre attiva sui social e i fans la criticano.

Cos’è successo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne? Il vuoto assoluto. La coppia, nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne, si è detta definitivamente addio. Le lacrime di Riccardo hanno colpito il pubblico che, su Instagram, sta attaccando Ida rea di non aver davvero creduto nella riconciliazione voluta da Guarnieri.

L‘addio di Ida e Riccardo a Uomini e Donne si è consumato tra lacrime e accuse. Guarnieri, piangendo, ha spiegato di essere stato lasciato da Ida al telefono dopo aver trascorso alcuni giorni con lei a Brescia che, però, non sono andati bene.

“Sono rimasto a Brescia 3-4 giorni. Si discute sempre e penso che non riusciremo mai a trovare un punto d’incontro”, ha spiegato Riccardo a Maria De Filippi. “Lei mi aveva anche proposto di passare un mese da lei, ma io le ho risposto che non c’erano le basi. Poi quando sono ripartito, lei mi ha chiamato e mi ha detto che considerava la storia chiusa. Io, pur di non chiuderla, ho detto proviamo e vengo a vivere da te. Lei, poi, ci ha pensato e mi ha detto no perché a casa non poteva portare i nostri problemi. Io davvero voglio cercare di ritrovare una serenità”, ha aggiunto.

“Io non mi sento amata. Se ti apro le porte di casa mia dopo un anno e mezzo, se provi qualcosa, ti viene voglia di stare insieme.Eravamo a casa da soli e a lui non è venuta voglia di darmi un bacio”, ha aggiunto Ida.

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Riccardo è rimasto in silenzio. Il suo profilo Instagram, infatti, è fermo da diversi giorni mentre Ida ha sponsorizzato alcuni prodotti e ha pubblicato una foto sotto la quale sta ricevendo tantissime critiche da parte dei followers, convinti che non abbi capito realmente i sentimenti di Riccardo.

“Dal momento che avete deciso di riprovarci non bisogna rivangare il passato, né bisogna parlare male dei parenti in TV, seconda me tu proprio non lo hai capito Riccardo, se avesse voluto usarti ti avrebbe portato a letto, invece lui ti ha rispettato fino in fondo“, ha scritto una signora, mentre altri hanno aggiunto – “Questa volta le colpe sono di lei e non di lui”, “lui la ama troppo e prima di rifare come prima la rispetta e questa è una grande prova d’amore”, “esci da quel programma frequentatevi al di fuori senza raccontare tante stupidate”.