«Mia figlia ha un segreto che il suo ragazzo dovrebbe sapere», il disperato post di un padre

Un padre, una figlia, un genero. Un segreto importante. Si può nascondere una cosa cosi? Il gesto di un papà che ama il futuro della sua “piccola”

Un problema importante della sua amata figlia si può nascondere al suo futuro genero?

Questa cosa se l’è chiesta un padre dopo aver letto il messaggio di un uomo che sui social ha voluto chiedere i consigli. Un pò di tempo fa, quest’uomo, ha scelto Reddit per esporre il suo quesito ma è bastato un tam tam mediatico per riportare in auge la cosa. Un post che nel giro di poco tempo è diventato virale e che racconta la sua storia e il suo stato d’animo tormentato da questo dubbio.

«Sono il papà di una giovane donna di 25 anni che amo moltissimo. Ho sempre avuto un buon rapporto con mia figlia e mi godo il tempo trascorso insieme, ma c’è qualcosa in lei che potrebbe allontanare molte persone. Le è stata diagnosticata la sociopatia», scrive l’utente che si fa chiamare sul social u/Pausa96.

«Oggi conduce una vita normale – aggiunge – ha un lavoro dignitoso e buone amicizie. E soprattutto è fidanzata». Il papà, però, dubita che sua figlia lo ami davvero. «Mi ha detto onestamente che non prova amore o empatia nei confronti di nessuno, nemmeno della sua famiglia». «Mi ha confessato in privato che si sentiva abbastanza indifferente per tutto. Ha anche affermato di non essersi mai sentita in colpa per qualcosa che abbia mai fatto, e non sa cosa si prova».

A lei il suo uomo piace, è attratta sessualmente ma non lo sa amare:«Le ho chiarito che deve dirgli la verità prima che si sposino; che ha il diritto di conoscerla».

Sarebbe disposto a dirla lui stesso, ma da qui il suo conflitto: «Mi piace molto e ho rispetto nei confronti di questo giovane uomo. Mi sentirei terribile a mantenere questo “segreto”, ma ho paura di sabotare il futuro di mia figlia».

