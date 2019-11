Dieta metabolica: ecco come perdere facilmente peso, il menù giorno per giorno per risvegliare il metabolismo e bruciare il grasso in eccesso

Le feste di Natale stanno per arrivare e con esse anche i gradi cenoni e pranzi da amici e famigliari, per questo motivo ognuno di noi sta cercando di perdere qualche chilo per potersi godere al meglio questi gironi di relax. Quindi oggi abbiamo deciso di proporvi dieta metabolica per perdere subito 5kg.

La dieta dei 7 giorni che vi proponiamo oggi prevede un regime alimentare che si bassa sull’assunzione di alimenti che aiutano a risvegliare il metabolismo ed a bruciare il grasso. Tuttavia prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo e consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare qualsiasi problema. Inoltre consigliamo di bere molto acqua al giorno, almeno 2 litri.

Dieta metabolica: il menù settimanale per eliminare 5 kg

Lunedì: colazione con una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero. Pranzo: 2 uova,300 grammi di spinaci lessi e un pomodoro. Cena: 200 grammi di carne arrosto magra,un insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e limone.

Martedì: colazione una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero. Pranzo:200 grammi di prosciutto crudo o cotto e uno yogurt. Cena:200 grammi di arrosto magro, un frutto a piacere e un insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva.

Mercoledì: Colazione con una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero e una fetta di pane integrale. Pranzo uno yogurt, un succo di arancia. Cena:200 grammi di formaggio light, una carota grande, un uovo sodo.

Giovedì: colazione con un succo di un limone e una carota. Pranzo: un pomodoro e 200 grammi di salmone arrosto. Cena: un pezzo di sedano crudo e 200 grammi di carne e insalata.

Venerdì: colazione una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero e una fetta di pane integrale. Pranzo: Due uova sode, due fette di prosciutto e un insalata di spinaci. Cena: un frutto, un pomodoro e due gambi di sedano bolliti.

Sabato: colazione con un succo di un limone e una carota. Pranzo: un pomodoro e 200 grammi di salmone arrosto. Cena: un pezzo di sedano crudo e 200 grammi di carne e insalata.

Domenica: colazione con due fette di pane integrale e una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero. Pranzo con due uova e due carote. Cena:250 grammi di petto di pollo arrosto, un insalata di spinaci condita con olio extravergine d’oliva e a piacere limone.

