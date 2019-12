Barbara d’Urso scoppia a piangere a Pomeriggio Cinque: “Scusatemi!”

Barbara d’Urso è scoppiata a piangere durante la diretta di Pomeriggio Cinque a causa di un toccante momento che ha visto protagonista una donna vittima della violenza degli uomini

Barbara d’Urso si è commossa durante la diretta di oggi di Pomeriggio Cinque.

La conduttrice di punta delle reti Mediaset si è lasciata andare alle emozioni quando ha visto che la sua ospite, una donna che è stata vittima delle violenza maschile, nonostante fosse reduce da un rapimento durato un mese, invece di pensare al suo benessere si è concentrata su quello di suo figlio.

Un ragazzo fragile, a cui era stato raccontato che sua madre lo aveva abbandonato per recarsi in Albania per stare con un altro uomo.

Barbara d’Urso ha pianto in diretta nel vedere fin dove può spingersi la forze delle donne, che nonostante le mille difficoltà non si arrendono mai di fronte ai problemi della vita.

Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso in lacrime: “Scusatemi!”

Oggi Barbara d’Urso è scoppiata in lacrime a Pomeriggio Cinque. La conduttrice, che soltanto qualche giorno fa aveva avuto un inconveniente in diretta, si è commessa nel vedere la signora Patrizia tendere la sua mano a suo figlio, che fino a qualche giorno fa era convinto di essere stato abbandonato da sua madre, che invece era vittima del suo ex cognato che l’aveva drogata e rapita, per poi abusarne.

“E’ bello vedere come nonostante le mille difficoltà” ha esordito la conduttrice in diretta. “Tu stia accanto a tuo figlio, dicendo che sarai pronta a sostenerlo dopo tutto quello che hai passato” ha concluso Barbara d’Urso commossa a Pomeriggio 5.

La conduttrice di punta di Mediaset ha deciso di concentrarsi su questa importante faccenda e prima della scomparsa di Jolanda, la madre del cantante Al Bano Carrisi, lasciando pochissimo spazio, se non nullo, al talk dedicato ai personaggi del piccolo schermo, ma i suoi ospiti la perdoneranno per questo inconveniente.

Barbara d’Urso ha pianto a Pomeriggio Cinque, facendo commuovere anche il suo pubblico.