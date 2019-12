Al Bano Carrisi e Roma Power in lutto: morta mamma Jolanda – VIDEO

Al Bano Carrisi e Roma Power in lutto: morta mamma Jolanda –...

Al Bano Carrisi e Romina Power sono in lutto: è morta all’età di 96 anni mamma Jolanda

E’ morta la mamma di Al Bano Carrisi! La signora Jolanda si è spenta oggi, all’età di 96 anni, intorno alle 16:00 nella sua villa a Cellino San Marco.

Al momento sono ancora ignote la cause del decesso, ma i funerali sono stati annunciati per domani pomeriggio. La signora Jolanda, ex suocera di Romina Power, era una volto noto del piccolo schermo.

Era solita, infatti, apparire in tv in compagnia di suo figlio, raccontando al pubblico inediti racconti riguardanti suo figlio e il paese che gli ha donato la vita.

Il grave lutto di Al Bano Carrisi in lutto ha tolto la parola al cantante che per il momento ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione.

