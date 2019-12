Giovanni Ciacci prende in giro Taylor Mega a Live Non è la d’Urso

Giovanni Ciacci prende in giro Taylor Mega a Live Non è la...

Giovanni Ciacci ha preso in giro Taylor Mega durante il talk di Live Non è la d’Urso

Giovanni Ciacci ha preso in giro, durante la diretta di Live Non è la d’Urso, l’influencer Taylor Mega che ha definito stressante il lavoro di influencer.

Lo stylist dei personaggi del piccolo schermo ha fatto il verso all’influencer, prendendola in giro poiché ha affermato che a causa della realizzazione di un servizio per Barbara d’Urso, e di uno shooting fotografico l’indomani, non è potuta uscire la sera con i suoi amici perché doveva andare a letto preso e non poteva di cert fare tardi.

Giovanni Ciacci litiga con Taylor Mega a Live Non è la d’Urso

Durante la diretta Giovanni Ciacci ha preso in giro Taylor Mega a Live Non è la d’Urso. Il motivo?

L’ex fidanzata di Flavio Briatore, dopo che Barbara d’Urso ha avuto un inconveniente in diretta, ha dichiarato che il suo lavoro è fonte di stress per lei. Come mai?

Taylor Mega ha girato per Live Non è la d’Urso un servizio a Cortina, dove era intenta a mostrare la sua vita fatta di lussi e sforzi alle telecamere di canale 5. Il giorno dopo la realizzazione del servizio, Taylor doveva svegliarsi presto per posare per alcuni scatti e per questo motivo non ha potuto uscire a far baldoria la sera.

“Ma povera!” ha esordito Giovanni Ciacci a Live Non è la d’Urso. “Ma stai zitta! Ma cosa stai dicendo? Questo ti causa stress, ma per favore!” ha continuato lo stylist, andando incontro all’ira dell’influencer.

“Caro mio, ho sempre lavorato!” ha replicato Taylor Mega a Live Non è la d’Urso che non ha di certo apprezzato la presa in giro di Giovanni Ciacci.

Il pubblico da casa, nonostante la confessione di Taylor Mega sul suo passato, ha premiato Giovanni Ciacci, facendogli collezionare la luce verde durante la diretta, mentre all’influencer è toccata quella rossa.