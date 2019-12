Amore, che cosa è o, meglio, come dovrebbe essere? Secondo l’autrice del post la coppia ideale conduce una “vita da single ma insieme”.

Il vero amore, ciò che tutte diciamo di cercare ma che forse, se interrogate, sapremmo spiegare con grandi difficoltà (a patto ovviamente di riuscirci).

Sappiamo che vogliamo sentire le farfalle nello stomaco, il cuore che sobbalza, la testa che gira senza sosta e il tutto con al nostro fianco l’uomo giusto. Eh già perché non può essere vero amore se poi ci ritroviamo a condividerlo con l’essere spregevole di turno.

La combinazione magica sembra dunque potersi descrivere come “l’uomo giusto nel rapporto giusto”. Se il primo è assai difficile da trovare (e dire difficile è forse anche poco), il secondo, il rapporto, è assai difficile da realizzare.

Vi abbiamo già parlato delle relazioni tossiche e di come sia a volte difficile uscirne, ma ci sono poi anche le relazioni a cui ci autocondanniamo per la paura di rimanere soli, quelle che portiamo avanti più del dovuto, quelle che ci travolgono tanto da farci dimenticare di noi stesse e così via. L’elenco potrebbe continuare a lungo, prova che creare il giusto tipo di rapporto è tutto fuorché facile.

Il segreto è forse nel vivere in prima persona il rapporto in modo diverso, cercare di chiarire con noi stesse i punti fermi da cui partire. Ce lo spiega bene il post che vi riproponiamo oggi.

“Voglio essere single con te”

“Voglio essere single con te”. Ecco la frase che meglio riassume il post profondo e veramente interessante che ci propone in questi giorni HuffPost Italia, una riflessione su come dovrebbe essere l’amore, quali i punti fermi di una relazione veramente stabile e carica di significato.

Il compromesso di rimanere se stesse, con i propri spazi facendo si che l’altro li condivida senza violarli, li completi senza prevaricarli.

Una verità spesso difficile da realizzare ma che, senza dubbio, equivale alla vera felicità di coppia. O almeno così noi crediamo.

Rileggiamo allora insieme queste parole cariche di significato.

“Voglio che tu esca a bere una birra con gli amici. Voglio che, nel pieno dei postumi di una sbornia, mi chieda di raggiungerti perché desideri stringermi tra le braccia e voglio accoccolarmi accanto a te. Voglio che, appena sveglio, parli con me di tutto quello che ti passa per la testa ma che ti senta libero di fare dei piani diversi per il resto della giornata. Io farò altrettanto.

Voglio che mi racconti delle tue serate con gli amici. Che tu mi dica di quella ragazza al bar che non smetteva di guardarti. Voglio che mi scrivi quando sei ubriaco per dirmi cose senza senso, solo per assicurarti che anche io ti sto pensando.

Voglio ridere mentre facciamo l’amore, magari perché ci sentiamo goffi mentre sperimentiamo tra le lenzuola. Voglio che, mentre siamo con i nostri amici, tu mi prenda per mano e mi porti in un’altra stanza perché non resisti più e vuoi fare l’amore con me proprio lì, in quel momento. Già ci vedo mentre cerchiamo di essere più silenziosi possibile per non farci sentire.”

“Voglio mangiare con te, voglio sentirmi libera di parlarti di me e che tu faccia lo stesso. Voglio immaginare l’appartamento dei nostri sogni, pur sapendo che forse non andremo mai a vivere insieme. Voglio che tu mi racconti dei tuoi piani senza capo né coda. Voglio che tu mi sorprenda, che tu mi dica “Prendi il passaporto, partiamo!”

Voglio aver paura insieme a te. Voglio fare cose che non farei con nessun altro, solo perché con te mi sento sicura. Voglio rientrare a casa ubriaca dopo una serata con gli amici e voglio che tu mi prenda il viso tra le mani, mi baci e mi stringa forte.

Voglio che tu abbia la tua vita, che decida su due piedi di partire per un viaggio. Che mi lasci qui, sola e annoiata, ad aspettare che appaia un tuo “ciao” su Facebook. Non voglio sempre partecipare alle tue serate fuori e non voglio sempre doverti invitare alle mie. Così potremo raccontarcele a vicenda il giorno dopo.

Voglio qualcosa che sia, allo stesso tempo, semplice… ma non troppo. Qualcosa che mi metta in testa mille domande ma che mi consenta di conoscere la risposta appena sono vicina a te. Voglio che pensi che io sia bellissima, che tu sia orgoglioso di dirlo quando siamo insieme. Voglio sentirti dire che mi ami, proprio come farò io con te. Voglio che mi lasci camminare davanti a te così puoi goderti la vista del mio sedere.

Voglio fare dei piani, anche se non sappiamo se li realizzeremo oppure no. Voglio essere tua amica, la persona con la quale ami uscire e divertirti. Voglio che non perda il desiderio di flirtare con altre donne, ma che torni da me sempre, quando la serata volge al termine. Perché forse io sarò andata a casa prima, senza di te. Voglio essere la persona con cui adori fare l’amore ed addormentarti subito dopo. La persona che si leva di torno mentre lavori e che adora osservarti quando ti perdi nella musica che ami. Voglio avere una vita da single, ma con te. Così la nostra vita di coppia potrà essere uguale a quella che abbiamo oggi, come single, ma vissuta insieme.

Un giorno ti troverò.”

