Gossip | Katy Perry e Orlando Bloom non ancora sposi, cosa ha fatto saltare le nozze

Nozze rinviate ulteriormente per Katy Perry e Orlando Bloom, la coppia non è in crisi ma il matrimonio ancora non può essere celebrato. La popstar spiega perchè.

Lo scorso San Valentino, Orlando Bloom aveva fatto caracollare dalla sedia le fan regalando un rubino rosso alla fidanzata – la popstar Katy Perry – chiedendole di sposarlo. Lei rispose sì, suscitando la felicità non solo del pubblico, tutti erano pronti all’ennesimo matrimonio in grande stile. Invece, a distanza quasi di 365 giorni, ancora nulla. Le nozze erano state programmate proprio in questo periodo, ma sembra che “questo matrimonio non s’ha da fare”.

I motivi dietro lo slittamento delle nozze sarebbero di natura organizzativa e coniugale: “È vero, all’inizio volevano sposarsi rapidamente, ma poi hanno capito che era impossibile programmare tutto in tempi stretti“, racconta una fonte vicina alla coppia. Non ci sarebbe una crisi in corso, dunque, i due vogliono semplicemente temporeggiare. I rumors affermano anche che le star avrebbero già ultimato quasi tutti i preparativi per il lieto evento, con tanto di lista degli invitati ultimata e arricchita di presenze illustri: “Si è passati in breve tempo dalla volontà di fare una cosa per pochi intimi alla volontà di una cerimonia sfarzosa. Il luogo delle nozze rimane ancora un mistero”, fanno sapere dalla stampa americana.

Katy Perry sul mancato matrimonio con Orlando Bloom: “Dobbiamo lavorare ancora sulla nostra relazione”

Non per Katy Perry e Orlando Bloom, loro due avrebbero le idee piuttosto chiare, e menomale: “Va tutto bene, non ci sono altri motivi dietro allo slittamento delle nozze. Dobbiamo lavorare ancora un po’ sulla nostra relazione”, ha rivelato la cantante non molto tempo fa ad una radio australiana. “E intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina”, citando un altro artista della canzone come Celentano, passano i mesi ma ancora non sembra concretizzarsi questa unione. Forse c’è la paura di perdere tutto sul più bello, in fin dei conti entrambi i vip arrivano da due matrimoni naufragati: un po’ di timore è più che comprensibile. Anche se i fan cominciano ad essere impazienti. Se ci hanno messo così tanto per un matrimonio, chissà cosa si inventeranno per la luna di miele. All’amore, per fortuna, non c’è una data di scadenza.

