Delle graziose decorazioni natalizie, delle Girelle che al loro interno presentato una bellissima stella di Natale. Una decorazione perfetta per la casa, la tavola natalizia e anche come regalo fai da te.

Se siete degli amanti del fai da te ed in particolare delle decorazioni natalizie, le girelle di feltro saranno perfette e piacevoli da realizzare. Delle decorazioni per il Natale, perfette da mettere a tavola, su un mobile o anche per decorare un classico cesto natalizio con vari doni gastronomici.

Un simbolo di natale, creato con un materiale versatile come il feltro, perfetto per creare delle strenne natalizie. La stella di Natale, sarà il fiore protagonista di questo bellissimo manufatto, ma scopriamo come realizzare le girelle, nel video tutorial.

Come realizzare le girelle natalizie in feltro, il video tutorial

Per realizzare le girelle natalizie in feltro, avrete bisogno di:

feltro di diversi colori

forbici

colla a caldo

paglietta dorata e argentata decorativa

stelle di natale in feltro

stelline in feltro

decorazioni natalizie

Dopo aver tagliato un tondo di feltro, si dovranno tagliare delle strisce delle misure indicate nel video tutorial. La prima operazione sarà quella di incrociare le due strisce di feltro sul tondo e fermarle con un punto di colla a caldo. Poi si procederà con l’applicazione della decorazione interna, in questo caso, la paglietta dorata o argentata e una bellissima stella di natale in feltro.

Con la colla a caldo si dovrà incollare la paglietta e la stella di Natale. La girella andrà arricchita con delle decorazioni a tema sempre in feltro o da delle pins divertenti. Le girelle potranno essere create in una misura più piccola ed utilizzate come segnaposto.

