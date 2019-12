Delle graziosissime mini ciabattine porta dolci perfette da regalare in occasione del Natale. Un’idea fai da te in feltro semplice ed originale da realizzare, anche con i bambini.

Il feltro è un materiale davvero versatile e che in una occasione speciale come quella del Natale si presta a diverse lavorazioni. Oggi impareremo a confezionare delle graziosissime mini ciabattine porta dolci, perfette da appendere all’albero di Natale o da regalare a bimbi e amici durante le feste.

Potranno accompagnare un regalo come un bel libro, un capo di abbigliamento o un accessorio per dare subito aria di festa! Scopriamo come realizzare le mini ciabattine porta dolci in feltro seguendo il video tutorial!

Come realizzare le mini ciabattine porta dolci in feltro, il video tutorial

Per realizzare le mini ciabattine porta dolci, avrete bisogno di:

feltro colorato

forbici

cartoncino

colla a caldo

filo di ciniglia

cordoncino colorato

nastri decorati in stoffa

campanellini piccoli

dolci natalizi

La prima cosa da fare, sarà creare le sagome da ritagliare sul feltro per creare le parti della ciabattina. Una volta ritagliata la sagoma base, si dovrà lasciare in doppio e al centro andrà applicato un cordoncino per appenderla con l’ausilio della colla a caldo.

La seconda fase, sarà quella di incollare la parte sopra della ciabattina che si presenterà visibilmente più grande rispetto alla base, proprio perché andrà incollata in modo da formare una tasca in cui inserire il dolcetto. Una volta incollata la pattina superiore, con la colla a caldo si provvederà a bordarla con un filo di ciniglia. Infine si passerà alla decorazione formata da uno o più fiocchi arricchiti da un mini campanellino. La mini ciabattina porta dolci è completa e pronta per essere appesa o regalata. Questo bellissimo lavoretto in feltro, potrà essere personalizzato nei colori e nelle decorazioni che potranno essere varie e a tema natalizio. Non vi resta che seguire il video tutorial!