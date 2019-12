Maria De Filippi compie 58 anni | Gli auguri speciali di Emma

Maria De Filippi compie oggi, giovedì 5 dicembre, 58 anni: per la regina della televisione italiana arrivano gli auguri speciali di Emma Marrone.

Maria De Filippi oggi, giovedì 5 dicembre, compie 58 anni. Per la conduttrice sono così arrivati degli auguri davvero speciali, quelli di Emma Marrone a cui è stata vicina durante i giorni della malattia.

Emma Marrone fa gli auguri di compleanno a Maria De Filippi: “ti voglio un bene infinito”

Non potevano non arrivare gli auguri di Emma Marrone a Maria De Filippi per il suo 58esimo compleanno. “Buon compleanno Maria. Ti voglio un bene infinito“, ha scritto la cantante salentina che è legatissima alla conduttrice sin dall’anno della sua partecipazione ad Amici.

Tra Maria De Filippi che ha fatto una sorpresa ad Emma in occasione della presentazione del suo nuovo album “Fortuna” e la cantante c’è un rapporto davvero speciale.

Durante i giorni in cui Emma ha annunciato la malattia, Maria De Filippi le ha fatto recapitare una lettera che è stata poi pubblicata sul profilo social di Amici.

«Cara Emma immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo. So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre, “verba volant scripta manent”, io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima».

In un’intervista rilasciata a FQ Magazine, sugli attacchi ricevuti da Emma dagli haters, la De Filippi ha detto: “Emma ha un carattere forte, è una che sopporta molto. Non la chiamo per dirle fregatene, cerco di farle capire che ci sono. Non con i modi classici perché con lei sono abbastanza inutili, le ho fatto una sorpresa e sono andata a una data dell’instore a cui non sarei mai andata in vita mia. Lei sa che ci sono anche se non mi chiede mai nulla”.