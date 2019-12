Skioffi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Skioffi è un cantante e produttore discografico di 27 anni. Lui è nato il 5 Giugno 1992 a Casalvieri (nel Lazio) sotto il segno dei Gemelli. Non si sanno molti dettagli riguardo la sua vita privata, si vede che ci tienen molto alla sua privacy. Tuttavia sappiamo che sua madre si chiama Adriana Carlesimo mentre suo fratello invece si chiama Cristian.

Ama molto cantare e scrivere canzoni, Skioffi infatti è un rapper attualmente molto in voga tra i giovani e vanta già un bel seguito di fan. Basti pensare che il suo canale Youtube conta oltre 40 mila iscritti. Una passione, quella per la musica, che ha già da tanti anni e che lo spinge a frequentare la scuola di musica a Roma Percentomusica. In seguito entra a far parte di una Crew hip-hop di Cassino, “Menti Fertili”, e da quel momento fa della sua passione anche un lavoro. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Giorgio Iacobelli

Nome d’arte: Skioffi

Età: 27 anni

Data di nascita: 5 Giugno 1992

Luogo di nascita: Casalvieri (Lazio)

Segno zodiacale: Gemelli

Titolo di studio:

Professione: Cantante, Produttore discografico

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Skioffi: Instagram e vita privata

Skioffi è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 79,5mila followers e solo 3 post, si tratta di un profilo recentissimo creato agli inizi di novembre 2019. È solito condividere selfie e foto che riguardano lui i la sua passione per la musica. Sui social, dopo che ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage e profili falsi ma il suo profilo Instagram ufficiale è questo qui.

Il 27enne è molto attivo anche su Facebook dove conta 12 mila followers ed è solito condividere video o post che riguardano la sua carriera nell’ambito musicale. Se volete vedere il suo profilo lo potete trovare qui. Mentre su Twitter non è particolarmente attivo infatti il suo ultimo post risale ad aprile 2019. Il suo account è seguito da oltre 800 persone, potete seguirlo qui.

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale non sappiamo molto al riguardo. Sbirciando qua e la sui suoi profili social non è stato possibile recupera nessuna informazione riguardo relazioni passare e presenti. Per tanto potremmo dedurre o che Skioffi sia single e disponibile oppure che ci tenga molto alla sua privacy tanto da non far trapelare informazioni del genere.

Skioffi: carriera

Skioffi ha dedicato e sta dedicando la sua vita alla musica. Si impegna completamente in essa ed infatti è un produttore, cantate, scrittore è poli strumentista. Spazia dal raggae, rap, trap. Nel 2017 pubblica il suo primo album All’indenno – EP al quale seguirà nel 2019 Benjamin.

Sempre nel 2019 decide di iscriversi alla scuola di Amici di Maria De Filippi tuttavia la sua presenza ha scatenato numerose polemiche: “Che vergogna”, “Mi dispiace ma non sono d’accordo alla sua entrata quando si dicono determinati cose sia nelle canzoni che nella vita si dicono perché si pensano ha 20 anni non è un bambino che non sa cosa dice, speriamo che gli serva da lezione”, “Per fortuna il telecomando ti permette di cambiare canale”.

Parole che hanno turbato, non poco, il cantante che è stato considerato un maschilista, soprattutto per i testi delle sue canzoni tutt’altro che classici. Nonostante ciò Skioffi riesce ad entrare nella scuola, scelta che ha letteralmente spaccato in due il web. Ora il 27enne dovrà farsi valere per poter ottenere la maglia che gli permetterà si accedere al Serale di Amici.