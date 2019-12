Moda | Comprare una maglietta per avere una casa, l’iniziativa della Diesel

Diesel presenta la Condo t-shirt, la maglietta più cara di sempre. In omaggio sarà disponibile anche una casa a Miami, l’idea del patron Renzo Rosso per festeggiare i 10 anni di partnership con il gruppo Bel-invest.

L’abito non fa il monaco, forse, ma la casa sì. Parola di Diesel, il noto marchio d’abbigliamento italiano, infatti, ha instaurato una partnership con il gruppo Bel-Invest in occasione del decimo anniversario della linea di arredamento Diesel Living. Un sodalizio destinato a rinnovare i canoni dell’architettura e del marketing internazionale, poiché il noto brand ha lanciato ­– con l’occasione – un’iniziativa particolare destinata a far discutere.

Alla base di tutto c’è una t-shirt che rappresenta la planimetria di una casa, il capo d’abbigliamento (da oggi in commercio, disponibile solo in 143 modelli) è il più costoso di sempre. Legato ad esso c’è una casa in omaggio. Questa l’idea del colosso capitanato da Renzo Rosso: l’operazione Diesel x Wynwood coniuga il glamour e l’architettura per evidenziare il connubio fra arte e lifestyle, tutto questo incide sul prezzo di costo. Una “Condo t-shirt”, infatti, oscilla dai 370mila agli oltre 5milioni di dollari: il modello “A1-L7” viene poco più di 400mila euro mentre per la “D6-L7” serve meno di 1milione di euro.

Diesel, arriva sul mercato la t-shirt più cara di sempre: chi la acquista avrà una casa in omaggio

Su ciascun modello troneggia, in particolari finiture studiate e arricchite di guarnizioni particolari, la pianta di ogni stabile: una sorta di resoconto catastale piegato alle esigenze della moda. Si può fare tendenza ed economia in modo differente alimentando persino il mercato immobiliare. Diesel non vende sogni ma solide realtà, come diceva già qualcuno. Ora il mattone non sarà reperibile soltanto in agenzia. I più fortunati, e disposti, potranno acquistarlo entrando semplicemente in un negozio d’abbigliamento. La casa, al contrario delle magliette, non può restringersi con un lavaggio. E menomale. Il fine ultimo è quello di non incontrare, in nessun caso, problemi di taglia.

