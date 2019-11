Guendalina Tavassi ha denunciato il padre di sua figlia Gaia: la reazione di lui spiazza

Guendalina Tavassi, negli scorsi giorni, è stata travolta dal gossip a causa delle accuse choc fatte dalla sua primogenita Gaia.

La giovane ha chiesto aiuto a Barbara d’Urso, facendole notare che sua madre, opinionista di Pomeriggio 5, non la menziona mai.

Il rapporto tra le due sarebbe alquanto burrascoso, tant’è che la giovane ha perfino pubblicato in rete alcuni screenshot provenienti dalle loro conversazioni, in cui la Tavassi litiga con sua figlia pesantemente, insultandola.

Guendalina però sarebbe stufa di quest’intera situazione e, dopo aver ribadito che per sua figlia ci sarà sempre, ha deciso di denunciare il padre di sua figlia Gaia, Remo Nicolini.

Leggi anche:

Live Non è la D’Urso: lite tra Guendalina Tavassi e Eliana Michelazzo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Guendalina Tavassi denuncia il padre di Gaia. Lui: “Chiudi quella fogna”

Guendalina Tavassi ha denunciato il suo ex compagno dopo le accuse choc di sua figlia Gaia Nicolini. A rivelarlo è stato il diretto interessato, Remo Nicoli, sul suo profilo Instagram caricando una clip in cui annunciava la lieta notizia.

Remo Nicolini, ex di Guendalina Tavassi è rimasto, come è possibile immaginare, alquanto deluso dal comportamento dell’opinionista di Barbara d’Urso. “Invece di prendere il primo aereo dalle Tenerife” ha annunciato il padre di Gaia. “Per poter chiarire questo disagio di sua figlia, ha preferito farmi una bella denuncia. Eccola qua!” ha continuato Remo Nicolini, perdendo la pazienza. “Chiudi quella bocca che è meglio, chiudi quella fogna!” ha concluso.

Guendalina ha preferito, almeno per il momento, non replicare di fronte al duro sfogo del suo ex compagno. Anche se ha dichiarato di essere sempre pronta a chiarire con sua figlia Gaia.

Numerosi personaggi del piccolo schermo hanno anche commentato la vicenda, tra cui Cristian Imparato e Veronica Satti. Il cantante ha voluto precisare che fin dal primo momento in cui l’ha conosciuta, ha subito capito di che pasta è fatta Guendalina Tavassi, andandoci decisamente pesante con i giudizi, considerata la delicata situazione famigliare dell’opinionista di Pomeriggio 5.