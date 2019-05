Il caso ‘Pamela Prati’ continua ad infiammare le puntate di Live Non è la D’Urso. Guendalina Tavassi si è scagliata contro Eliana Michelazzo con rivelazioni incredibili.

Lite furibonda ieri sera a Live Non è la D’Urso, protagonista assoluta anche questa puntata Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati coinvolta nello scandalo del finto matrimonio della Prati con Mark Caltagirone. A scagliarsi contro la Michelazzo, Guendalina Tavassi la sua ex amica che sentitasi tradita le ha gridato in diretta:

“Ti devi vergognare. Sei un’infame!”

Guendalina ed Eliana infatti, sono state amiche per anni legate da grandi sentimenti e anche da motivi lavorativi. L’ex gieffina però sembra non aver proprio digerito tutte le bugie raccontate dalla Michelazzo, sentendosi presa in giro e fortemente offesa.

Guendalina Tavassi si scaglia contro Eliana Michelazzo

Ieri sera durante la puntata di ‘Live non è la D’Urso‘ Guendalina Tavassi si è scagliata contro Eliana Michelazzo con cui intrattiene un’amicizia da 10 lunghi anni. L’ex gieffina infatti si è sentita tradita e presa in giro ed ha duramente attaccato la Michelazzo:

“Io ed Eliana ci conosciamo da quasi dieci anni anni e penso di essere la persona che più e stata delusa. Ho vissuto a casa loro dalla mia gravidanza al matrimonio. Io da subito ho capito che il marito di Eliana non esisteva. Lei mi diceva di vivere in una villa con piscina con un cane, il marito magistrato che faceva i biscottini in casa. Il giorno del matrimonio mi hai fatto un video dicendo che mi auguravi un matrimonio come quello tuo e di Simone, non ho mai creduto a niente!”

Eliana Michelazzo ha risposto alle accuse difendendosi con le poche armi rimastele a disposizione:

“Io mi sono costruita una vita parallela. Io ho chiesto scusa la prima volta che sono venuta perché ho detto una marea di caz**te a tutti. Ma tu, tu sei venuta nella stanza dove io stavo piangendo, ti ho fatto vedere le chat e mi hai tradita appena sei uscita, hai chiamato i giornali e hai raccontato tutto. Vergognati! Sei un’infame. Ti devi vergognare! Invece di stare dalla mia parte vai a chiamare i giornalisti. Perchè sei venuta qui? Se volevi dirmi qualcosa me la dicevi in faccia, dopo dieci anni di l’amicizia dove sta? Stai qui per business. Ho quarant’anni ca**o e non ho fatto un figlio. Perché dovevo stare così?”

Nella lite tra le due, si inserisce Riccardo Signoretti, consigliando alla Tavassi di non infierire poiché si troverebbe al centro di ‘conflitto di interessi’. Il giornalista infatti ha rivelato che l’avvocato di Pamela Prati, sarebbe molto molto vicino alla famiglia della Tavassi:

“Guendalina, la vedi questa? Ci sei tu a Linate con Pamela Prati e l’avvocato Della Rocca, che è l’avvocato di Pamela Prati e moglie di tuo padre, tu sei in conflitto di interessi. Ti dovresti alzare e andare via. Ti devi astenere da questa roba qua, rispetta il pubblico. Non puoi garantire nulla, sei qui ad attaccare lei per scagionare Pamela Prati perché l’avvocato della Prati è la tua matrigna”

Davvero incredibili i risvolti di una vicenda che inizialmente sembrava essere soltanto la rivelazione di un ‘finto matrimonio’ che invece ha aperto scenari davvero importanti su cui sono addirittura intervenute le autorità.

