Pamela Perricciolo ha svelato l’identità del piccolo Sebastian, il finto figlio adottivo di Pamela Prati.

Raggiunta da Fanpage, Pamela Perricciolo ha svelato l’identità di Sebastian, il presunto figlio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, personaggio inventato non si sa ancora bene da chi.

Donna Pamela ha dichiarato che il bambino in questione sarebbe un attore della sua agenzia, da lei ingaggiato per recitare la parte di Sebastian, il figlio di un imprenditore. A detta della madre, che stasera interverrà a Live Non è la d’Urso, il piccolo era convinto di recitare per una fiction televisiva.

