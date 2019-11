Barbara d’Urso ha ricevuto un appello inaspettato dalla figlia di Guendalina Tavassi

Barbara d’Urso, nelle scorse ore, ha ricevuto un vero e proprio appello choc da parte di Gaia, figlia di Guendalina Tavassi.

La ragazza ha fatto notare, attraverso il suo profilo Instagram, che l’opinionista di Pomeriggio 5 parla molto raramente di lei, ma non solo. Gaia non è nemmeno andata all’ultimo viaggio di famiglia in Spagna, luogo in cui attualmente si trova la Tavassi.

Gaia ha chiesto l’aiuto della d’Urso, facendo anche una grave insinuazione su sua madre. Una nuova guerra famigliare è pronta a debuttare sul piccolo schermo degli italiani?

Leggi anche:

Live Non è la D’Urso: lite tra Guendalina Tavassi e Eliana Michelazzo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Barbara d’Urso: appello della figlia di Guendalina Tavassi

Barbara d’Urso, dopo aver accolto l’appello delle figlie di Heather Parisi, ne ha ricevuto un altro dalla figlia di Guendalina Tavassi.

Gaia, questo è il nome della ragazza, non ci è andata leggera nei confronti di sua madre. La giovane ha accusato Guendalina Tavassi di non essere una buona madre. O meglio: di non esserlo con lei, ma soltanto con i due figli avuti con il suo nuovo compagno.

Gaia ha scritto a Barbara d’Urso, probabilmente nella speranza di essere notata da sua madre più che dalla conduttrice, dicendole di non badare a ciò che viene postato sui social in quanto non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

“Non c’è bisogno che ve lo dica io”, precisa la figlia di Guendalina Tavassi. “Le persone vanno giudicate per la loro vita reale e non per quello che vi mostrano su Istagram!

Chissà come avrà reagito l’opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 dopo aver letto le gravi insinuazioni di sua figlia.

Una notizia davvero choc per la conduttrice, che viene dopo una giornata non facile visto che nelle scorse ore ha accolto la testimonianza choc di Daniele Di Lorenzo su Elena Morali.

Molto probabilmente, com’è giusto che sia, la conduttrice di Pomeriggio Cinque prima di invitare in studio Gaia, parlerà privatamente con la Tavassi.