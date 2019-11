Juan Luis Ciano chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Juan Luis Ciano è un odontoprotesista di 57 anni. Lui è nato nel Giugno del 1962 in Venezuela, sotto il segno dei Gemelli. Quando ha solo 13 anni si trasferisce insieme alla sua famiglia in Italia. Una scelta dipesa dal lavoro di suo madre: “Era medico e a causa del suo lavoro siamo partiti dal Venezuela e approdati in Italia.”

Juan Luis non ha vissuto una vita facile infatti perde i suoi genitori presto, suo madre viene a mancare all’età di sessantatré anni mentre suo padre se n’è andato all’età di settantuno. Oggi vive da solo a Sant’Antimo, in provincia di Napoli: “La solitudine è una cosa bruttissima: è inutile dire che chi non ama la solitudine non ama la libertà, perché vivere da soli, intendo la solitudine quotidiana forzata, è qualcosa di orrendo”.

Ama ascoltare la musica vintage come Fred Bongusto, Lucio Battisti e Luigi Tenco e nel tempo libero si diletta a scrivere poesie e cantare con gli amici al karaoke. Ma scopriamo qualcosa di più su si lui e sulla sua vita privata.

Nome: Juan Luis Ciano

Età: 57 anni

Data di nascita: Giugno 1962

Luogo di nascita: Venezuela

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Odontoprotesista

Juan Luis Ciano: Instagram

Juan Luis Ciano è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 8,5mila persone e conta solo 14 post, si tratta di un profilo recente infatti in suo primo post risale al 12 novembre. Ama condividere principalmente selfie, scatti insieme ai suoi amici e foto che riguardano la sua partecipazione a U&D. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create durante la sua partecipazione al dating show di Canale 5, Uomini e Donne.

Juan Luis Ciano: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Juan Luis Ciano sappiamo che ha alle spalle due matrimoni naufragati e 3 figli avuti con le precedenti mogli: “La mia non è stata una vita semplice. Ho due matrimoni alle spalle e tre figli.”

La sua prima figlia viene a mancare a soli 25 anni: “Ho perso mia sorella per un mieloma e mia figlia Elena, la primogenita, a venticinque anni in un incidente stradale. Tutte queste esperienze dolorose mi hanno distrutto: è dura risalire la corrente alla mia età.”

Successivamente conosce una donna Anna Guida per la quale si traferisce a Napoli. I due insieme hanno una figlia, si chiama Virginia ha 18 anni e fa la ballerina. Il cavaliere è molto legato a lei, infatti quando si separa dalla madre decide, comunque, di rimanere a Napoli per stargli vicino.

Juan Luis Ciano: carriera

Juan Luis Ciano lavora come odontoprotesista (come dentista) ed è specializzato in protesi dentarie sia fisse che mobili. Inoltre è appassionato di marketing infatti si occupa dell’attività di grafica e pubblicità nel centro dove lavora.

Appare per la prima volta in tv grazie a Uomini e Donne quando decide di scendere per corteggiare Gemma Galgani. Su di lei ha affermato: “Mi piacciono la sua classe, la sua eleganza e la trovo una donna sensibile e profonda. Gemma conserva uno spirito molto giovanile, quasi da bambina. Ho sempre pensato che l’età fosse relativa e lei ( 69 anni, ndr) ne è la conferma.”

Poi, ha aggiunto: “Sono contento di aver conosciuto Gemma e in generale un calore familiare, forse quello che mi mancava. Mi è piaciuto tutto il contesto di Uomini e Donne, caratterizzato da una grande umanità. Spero di poter dare qualcosa e mi aspetto di trovare amore, tranquillità e serenità. La vita senza amore è una vita in bianco e nero. Sono un uomo che nella vita ha sofferto tanto. Sono una persona sensibile e profonda che si mette a disposizione degli altri e che è sempre alla ricerca della verità. Odio le bugie e l’ipocrisia”.

In seguito per lui sono scese anche due nuove donne ma il cavaliere ne ha tenuta solo una, Paola. Questa sua scelta ha deluso molto Gemma, tuttavia la conoscenza tra i due non si è interrotta.