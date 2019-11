Giunge alla fine il Collegio 4, il docu reality che anche in quest’anno ha conquistato i telespettatori. Tra i collegiali in tre non sono riusciti a diplomarsi.

É finita la quarta edizione de Il Collegio, con i temuti esami che hanno visto alcuni alunni eccellere, mentre altri non riuscire a diplomarsi. Tra le eccellenze ecco spuntare Mario Tricca e Roberta Zacchero mentre tra i bocciati troviamo Asia Busciantella, Francesco Cardamone e Martina Brondin.

Il programma anche quest’anno ha conquistato il grande pubblico, con le vicende dei 22 studenti che hanno emozionato e coinvolto il pubblico. Sono in molti gli alunni che si sono persi per strada: la prima a ritirarsi dopo un solo giorno Benedetta. Poi Alysia è stata espulsa perché non ha superato la prova di sbarramento.

Ad abbandonare il collegio per problemi disciplinari sono stati Alex, Andrea e Claudia. A ottenere il diploma invece Roberta Zacchero e Mario Tricca i migliori e poi a seguire Gabriele Montuori, Maggy Gioia, Samuel Fazzini, Giulio Maggio. Ma ancheVilma D’Addario, Mariana Aresta, Vincenzo Crispino, George Ciupilan, Nicolò Robbiano, Sara Piccione, Gianni Musella.