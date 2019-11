Cristina Chiabotto l’ex Miss Italia in dolce attesa? Secondo il settimanale le indiscrezioni di “Diva e Donna” sembrerebbe proprio di si, ecco le foto

A due mesi dal matrimonio con Marco Roscio, Cristina Chiabotto è già incinta? Nessun annuncio ufficiale, anche perché sembra ancora presto. Ma intanto alcune immagini pubblicate questa settimana da ‘Diva e Donna’ farebbero pensare che ci sia una nuova svolta in arrivo per l’ex Miss Italia originaria di Borgaro, nel Torinese.

In giro per Roma a fare compere con il neo marito, la bella Cristina mostra il solito fisico statuario ma anche un accenno di curve in più nella zona dell’addome. Forse è presto per parlare di gravidanza in atto, più semplicemente potrebbe essere quel tipo di abbigliamento ad aver tratto in inganno. Intanto però lei tra un paio di scarpe e una fascia per i capelli, indossata con grazia,

mostra il solito sorriso e saluta anche il paparazzo che l’ha sorpresa. Dopo queste immagini dobbiamo aspettarci che esca allo scoperto?