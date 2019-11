Guendalina Tavassi risponde alla figlia Gaia dopo le accuse ricevute da quest’ultima: “una madre ci sarà sempre, anche se la pugnali”, scrive.

Guendalina Tavassi rompe il silenzio e risponde alle accuse della figlia Gaia che, nelle scorse ore, l’aveva pesantemente criticata sui social dopo averla vista in vacanza a Tenerife con il marito Umberto D’Aponte con cui ha avuto i figli Cloe e Salvatore.

Guendalina Tavassi risponde alla figlia Gaia: “ una madre ci sarà sempre,anche se la pugnali, la tradisci o calunni”

Nelle scorse ore, Gaia, la primogenita che Guendalina Tavassi ha avuto a 17 anni da Remo, ha criticato pesantemente la madre sui social. “Perché non chiedi a Guendalina dove è sua figlia mentre lei è a Tenerife?”, ha scritto la giovane, taggando Barbara d’Urso. E ancora: “Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sappiate nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna.” Infine l’attacco più incisivo: “Sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla”.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Sei una vergogna ed un brutto esempio di madre”, ha ribadito la ragazzina. “Mi sono stufata, non lo faccio per diventare famosa ma per farvi vedere cosa succede nella vita reale”, ha spiegato.

Guendalina, mentre è in vacanza con il marito, su Instagram, ha scritto: “Sei una vergogna ed un brutto esempio di madre”, ha ribadito la ragazzina. “Mi sono stufata, non lo faccio per diventare famosa ma per farvi vedere cosa succede nella vita reale”, ha spiegato.

Leggi anche—>Cristian nuovo attacco contro Guendalina Tavassi: “Bugiarda e falsa!”

Sul profilo, poi, ha condiviso un video, tratto da una sua intervista rilasciata a Vieni da me. sotto il quale ha scritto: “Bugie. Quando te ne rendi conto è troppo tardi, ma una madre ci sarà sempre,anche se la pugnali, la tradisci o calunni. Una madre la troverai sempre a braccia aperte!”.