Crisi per il ballerino Javier nella scuola di Amici 19: il pupillo di Alessandra Celentano piange per l’insegnante e il duro lavoro. “E’ troppo rischioso”.

Il ballerino Javier piange durante una lezione nella scuola di Amici 19. Diventato ufficialmente un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi nella scorsa puntata del pomeridiano, Javier sta affrontando un lavoro durissimo con Alessandra Celentano che lo sta mettendo in crisi al punto da lasciarsi andare ad un pianto di sfogo.

Amici 19, Javier piange per Alessandra Celentano: “Tutti fanno quello che vogliono. È troppo rischioso fare così tanto classico”

A volere Javier nella scuola di Amici 19 è stata Alessandra Celentano. La proposta dell’insegnante di danza classica è stata poi accolta dagli altri professori riconoscendo l’indiscusso talento del danzatore. Essendo in una scuola, tuttavia, Javier non vuole solo cimentarsi in coreografie classiche ma vorrebbe provare anche ad esibirsi in stili diversi.