Grave lutto per Gessica Notaro | “Grazie per l’amore che mi hai...

Grave lutto per Gessica Notaro che condivide il suo dolore sui social: “grazie per l’amore che mi hai dato e per essere stata la mia guida”.

Grave lutto per Gessica Notaro che, su Instagram, ha condiviso con i propri followers, il dolore per la morte della nonna. Forte e coraggiosa, Gessica ha pubblicato una foto bellissima in cui è insieme alla sua adorata nonna, una donna che l’ha sempre amata, guidata e aiutata nei momenti più difficili.

Gessica Notaro dice addio alla nonna morta: “ Grazie per tutto quello che hai fatto per me fin da quando ero bambina”

Diventata il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, Gessica Notaro, sui social, condivide i momenti più importanti della sua vita. Amatissima dai followers che la sostengono in tutto ciò che fa, la Notaro ha così deciso di condividere con le persone che la seguotno con affetto il suo dolore per la morte della nonna che rappresenta per lei e tutta la sua famiglia una grande perdita.

“Oggi se ne va una GRANDE DONNA, fonte di immensa ispirazione per la nostra famiglia e non solo. Lei, che con la sua tenacia ci ha insegnato che nella vita puoi ottenere ciò che vuoi se lo desideri fortemente e che ha amato la vita e tutti noi fino al suo ultimo respiro. Ora la lasciamo andare con la consapevolezza che avrà già incontrato suo marito Gianni che tanto le mancava e le lasciamo vivere in pace la sua Nuova Vita. ❤️ Grazie per tutto quello che hai fatto per me fin da quando ero bambina, grazie per tutto l’amore che ci hai dato e per essere sempre stata la nostra Guida.. speriamo tu possa continuare ad esserlo anche ora🙏 Per noi sarai sempre qui, viva più che mai!!!! Ti vogliamo un mondo di bene Nonna Piera”, ha scritto Gessica pubblicando anche un dolcissimo video in cui è con la nonna.

A sostenere Gessica Notaro che ha recentemente raccontato il suo dramma a Vieni da me, fans, ma anche amici e colleghi.