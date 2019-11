Uomini e Donne | Tra Giulio Raselli e Giulia spunta Lorenzo Riccardi

Clamorosa segnalazione per il trono classico di Uomini e Donne: tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso spunta l’ex tronita Lorenzo Riccardi.

Tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso spunta l’ex tronista Lorenzo Riccardi. Attenzione, però: non c’è nessuna crisi tra Lorenzo e Claudia Dionigi. La coppia, nata nella scorsa stagione di Uomini e Donne, è felice e innamorata e ha partecipato come ospite alla nuova registrazione del trono classico durante la quale c’è stata una segnalazione su Giulia. Durante la puntata, così, Lorenzo si è lasciato andare svelando un retroscena sulla corteggiatrice di Giulio Raselli.

Trono classico: baci tra Giulia D’Urso e Lorenzo Riccardi

La scelta di Giulio Raselli è sempre più vicina, ma il tronista è seriamente in difficoltà dopo la pesante segnalazione su Giulia D’Urso. Nel corso della nuova registrazione del trono classico, infatti, è stata lanciata una clamorosa bomba su Giulia D’Urso che ha messo in allarme il tronista.

Sheri, un’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, è diventata molto amica di Giulia D’Urs. Le due avrebbero trascorso insieme la serata del 2 novembre durante la quale Giulia avrebbe baciato un famoso calciatore con il quale sarebbe andata via insieme dal locale ripensandoci per i sensi di colpa.

In studio, Giulia non ha negato il bacio come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News che parlano anche dei dubbi di Veronica Burchielli a causa dei sentimenti che prova per Alessandro Zarino.

Mentre si affrontava il discorso della segnalazione su Giulia, è intervenuto Lorenzo Riccardi, ospite in studio con la fidanzata Claudia Dionigi. Lorenzo ha così raccontato che tre anni fa, tra lui e Giulia ci sarebbero stati diversi baci sottolineando, però, che la D’Urso è comunque una brava ragazza. Alla segnalazione ha creduto Gianni Sperti, ma non Tina Cipollari mentre Giulio Raselli non ha nascosto la propria delusione.