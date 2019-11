Come vestirsi a Natale | Abbinare colori natalizi per eccellenza: rosso e...

Rosso e oro, due tra i colori più simbolici del Natale, diventano protagonisti di outfit luminosi ma solo a patto di saperli abbinare con gusto. Noi vi sveliamo come!

Il Natale è fatto di tradizioni e tra queste ci sono senza dubbio dei colori a dir poco iconici, primi fra tutti rosso e oro.

Li inseriamo nei pacchetti, li appendiamo sull’albero e, quasi inutile sottolinearlo, li indossiamo.

L‘outfit rosso e oro è un classico delle Feste ma siamo sicure di sfruttarlo al meglio? Oggi CheDonna.it vuole regalarvi alcuni suggerimenti per sfruttare al meglio questo accostamento così speciale e realizzare dei look semplicemente meravigliosi.

Outfit Natale: consigli per abbinare rosso e oro

Prima di iniziare questa full immertion a suon di oro e rosso sappiate che CheDonna.it vi segue e consiglia per il vostro Natale a 360 gradi:

Ora che avete la giusta ispirazione torniamo al nostro oro e rosso e scopriamo gli abbinamenti per sfruttarlo al meglio:

Solo oro – Eh già, il luccichio dorato è già di per sé abbastanza scintillante. Non c’è bisogno di aggiunte in argento, paillettes, lurex e affini. Anche i gioielli andranno commisurati alla scelta gold escludendo dunque pietre prezioso o colorate e simili. Insomma, se oro deve essere che lo sia senza eccezione alcuna!

No alle cascate oro – E’ vero la luce sembra non bastare mai a Natale ma l’eccesso è sempre e comunque da evitare. Se dunque avete optato per una borsa oro fate sì che sia il punto focale del look e smorzatela poi accostandola a un outfit tinta unita bianco, nero o, perché no, proprio rosso.

No total red – L’effetto Gabibbo è sempre dietro l’angolo e scongiurarlo è un vero e proprio obbligo. Puntate allora su un singolo capo e abbinate poi pantaloni neri o blu o, magari, delle calze scure.

Make up in tono – Per riprendere il singolo capo rosso scelto vi consigliamo di sfruttare soprattutto smalto e rossetto, regalando così un tocco femminile e molto seducente al vostro intero outfit.

Accessori must have – Oro e rosso possono essere protagonisti dell’outfit anche senza declinarsi in gonne, maglioni e affini. Una pochette, dei gioielli o le scarpe sono i pezzi migliori per esaltare questi colori iconici, soprattutto se inseriti in outfit dai colori neutri, come panna, bianco o ancora, un verde scuro molto natalizio a sua volta. Rosso e oro spiccheranno con uno stile impareggiabile.