Barbara d’Urso| L’opinionista Manila Gorio ha dichiarato di volersi sottoporre all’intervento che le permetterà di diventare completamente donna

L’opinionista di Barbara d’Urso ha recentemente annunciato di voler ricorrere all’intervento per completare la sua transizione.

Manila Gorio è più intenzionata che mai, come ha rivelato in esclusiva ai nostri microfoni, a voler effettuare il doloroso intervento. Tante sono le motivazioni che hanno spinto l’opinionista transgender a prendere questa importante decisione, ma Manila ci ha tenuto a specificare di essere stufa di venire usata dagli uomini soltanto per esaudire le loro perversioni.

Manila Gorio, oltre ad annunciare l’intervento, ha fatto una vera e propria rivelazione choc, di quelle che tanto piacciono al pubblico di Barbara d’Urso, annunciando che donerà la sua verginità soltanto all’uomo che deciderà di prenderla in moglie.

Barbara d’Urso| Manila Gorio: “Voglio fare l’intervento!”

Barbara d’Urso, che ha sempre lottato a favore della comunità LGBT, da qualche tempo ha deciso di ospitare nei suoi programmi Manila Gorio, presentatrice e manager transgender.

Manila non è di certo passata inosservata dal pubblico di Pomeriggio 5, in quanto è una di quelle persone che esprime sempre ciò che pensa senza peli sulla lingua. Infatti, Manila è stata la prima a smascherare i finti scoop di Gaetano Arena e ora è tornata a far parlare di sé a causa dell’importante decisione presa: quella di voler diventare una donna completa.

Ma l’opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 non ci ha soltanto confidato di volersi sottoporre all’operazione, poiché stufa di sentirsi usata dagli uomini soltanto per i loro secondi fini, Manila Gorio vuole donare la sua verginità all’uomo della sua vita. A colui che le chiederà in matrimonio e che prometterà di renderla felice, proprio come nelle migliori favole.

Quello di Manila Gorio, opinionista di Barbara d’Urso, è stato un percorso difficile e doloroso, ma che finalmente potrà giungere alla giusta conclusione.

Manila è stata anche vittima di discriminazioni. Non è un mistero, infatti, che abbia litigato con Lory Del Santo a causa di alcune spiacevoli frasi pronunciate dalla regista di The Lady.